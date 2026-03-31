'싱글맘' 한그루 "이모님 없이 몸 갈아 키웠다"..쌍둥이 독박육아 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한그루가 쌍둥이를 홀로 키우며 겪은 현실 육아 고충을 솔직하게 털어놨다.

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31일 한그루의 유튜브 채널에는 '오늘 뭐 먹이지? 쌍둥이 취향 저격 야매 레시피'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 한그루는 주방에서 직접 요리를 하며 쌍둥이를 위한 집밥 레시피를 공개했다.

음식을 만들던 중 한그루는 "가끔 '자식은 키워봤자'라는 말을 떠올리게 된다"며 육아의 고단함을 고백했다. 이어 "아이들은 자신들이 어릴 때 이모님과 함께 산 줄 안다"며 웃픈 일화를 전했다.

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그는 "내가 몸을 갈아 넣듯 키웠는데, 주변에 이모님들이 많다 보니 아이들이 그렇게 착각하는 것 같다"며 "실제로는 쌍둥이를 거의 혼자 키웠다"고 밝혔다.

이어 "산후도우미가 잠깐 출퇴근으로 도와준 적은 있지만, 계속 함께하지는 않았다"며 "성격상 누군가 집에 상주하는 게 불편해 결국 혼자 보는 게 낫다고 생각했다"고 설명했다.

또한 친정의 도움 없이 육아를 이어온 사실도 전했다. 한그루는 "엄마가 일을 하셔서 육아를 못 도와 주셨다"며 "지금은 엄마가 쌍둥이들 보느라 애쓰신다"고 전했다. 특히 그는 "예전에는 어머니가 '왜 빨래를 매일 안 하냐'고 하셨는데, 직접 쌍둥이를 키워보신 뒤에는 장문의 편지로 '미안하다'고 하시더라"며 육아를 통해 서로를 이해하게 된 가족의 변화를 전해 공감을 자아냈다.

한편 한그루는 2015년 9세 연상 비연예인과 결혼했지만 2022년 이혼, 홀로 쌍둥이 남매를 키우고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com