이수현, 12년만 '악뮤' 포기 선언...오빠 이찬혁 "땅구덩이 처박혀도 동생과 함께" ('강호동네서점')

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[스포츠조선 정안지 기자] 악뮤 이찬혁이 힘들어하는 동생 이수현을 향해 "함께 뛰어내리자 약속을 했다"라고 말해 눈길을 끈다.

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31일 '쿠팡플레이' 측은 공식 유튜브 채널을 통해 "등장부터 살벌한 악뮤의 남매 케미"라는 제목으로 '강호동네서점' 예고편을 공개했다.

이날 이수현은 오빠 이찬혁에 대해 "정말 열 받는 게 귀에 속삭이면서 '그 문법 틀렸다'라고 한다"면서 폭로를 시작했다.

이어 이찬혁은 자신의 영향력에 대해 언급, 이를 듣던 이수현은 "'왜 저래'가 그때부터 시작됐다"라면서 한숨을 내쉬어 웃음을 안겼다.

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강호동은 "소개해 달라는 친구는 없었냐"고 물었고, 이수현은 "없었다"라면서 단호하게 말했다. 이를 듣던 이찬혁은 "넘어가도 될 것 같다"라고 말해 폭소를 자아냈다.

이찬혁은 동생의 힘들었던 시간에 대해 이야기 했다. 이찬혁은 "보니까 수현이가 덩그러니 있더라"고 말했고, 이수현은 "'악뮤를 그만해야 할 것 같다'라고 이야기를 했었다"라면서 긴 슬럼프로 인해 악뮤를 그만두게 될 뻔했던 힘들었던 시간을 떠올렸다.

이찬혁은 "'네가 땅 구덩이 속으로 처박히는 일이 있더라도 나는 너의 손을 잡고 같이 뛰어내리겠다'라고 약속을 했다"라며 당시 동생에게 건넨 말을 떠올려 뭉클함을 안겼다.

한편 악뮤는 2014년 4월 7일 데뷔한 남매 듀오로, 오디션 프로그램 'K팝스타2' 우승을 계기로 가요계에 첫발을 내디뎠다. '200%', '기브 러브', '오랜 날 오랜 밤', '어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지', '러브 리', '후라이의 꿈', '낙하' 등 수많은 히트곡을 통해 악뮤만의 독보적인 음악 세계를 구축해왔다.

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최근에는 데뷔 이후 12년간 함께해온 YG와의 동행을 마무리하고 새로운 도전에 나섰다.

anjee85@sportschosun.com