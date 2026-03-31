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'父 간담도암 말기' 윤택, 부친상 심경 "그동안 사랑해주셔서 감사..편히 쉬시길"

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'父 간담도암 말기' 윤택, 부친상 심경 "그동안 사랑해주셔서 감사..편히 쉬시길"
'父 간담도암 말기' 윤택, 부친상 심경 "그동안 사랑해주셔서 감사..편히 쉬시길"

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 윤택이 부친상 심경을 전했다.

31일 윤택은 자신의 SNS에 "아버지의 사랑 너무나도 감사했습니다. 이제 편안하게 쉬세요 아빠. 조문 와주신 여러분들 덕분에 아버지 잘 모셨습니다. 다시 한번 고개 숙여 감사한 마음 전합니다"라고 밝혔다.

이어 "평소에 장로님으로 많은 봉사를 해 오셨고 늘 점잖은 미소로 주위 사람들에게 편안함을 선사하셨어요. 아버지 친구분께서 너무 일찍 하늘나라 가시는 것 같다며 안타까워 하셨는데 그래서 제가 장로님 한분 자리가 남아서 빨리 부르신 것 같다 하였습니다. 아무쪼록 찾아주고 같이 마음아파 해주신 모든 분들께 감사드립니다"라고 덧붙였다.

'父 간담도암 말기' 윤택, 부친상 심경 "그동안 사랑해주셔서 감사..편히 쉬시길"
'父 간담도암 말기' 윤택, 부친상 심경 "그동안 사랑해주셔서 감사..편히 쉬시길"

한편 윤택의 아버지는 지난 29일 향년 83세로 별세했다. 나흘 전인 25일 윤택은 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 "아버지가 간암도암 말기다. 시간이 얼마 안 남았다. 아버지를 마주할 때마다 너무 힘들다. 눈물을 참기 너무 힘들다"라며 오열한 바 있다.

또 아버지에게 자신의 대표작 MBN '나는 자연인이다'가 각별했다면서 "어느 식당에 가도 '나는 자연인이다 아세요? 윤택이가 내 아들이에요'라고 하셨다. 저를 자랑하실 때 행복해 보였다"라고 회상하기도 했다.

joyjoy90@sportschosun.com

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