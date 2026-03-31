올해 두번째로 열리는 '2026 대한민국 이스포츠 리그'(KEL), 4월 18일 개막

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문화체육관광부가 주최하고, 한국e스포츠협회, 크래프톤, 님블뉴런, 넥슨코리아가 공동 주관하는 '2026 대한민국 이스포츠 리그(KEL)가 오는 4월 18일 개막한다.

KEL은 지역 e스포츠 선수 육성과 지역 경쟁력 강화를 목표로 하는 대회다. 올해로 2년차를 맞이한 이번 대회는 선수들의 실전 역량을 강화할 수 있는 무대를 제공하는 동시에 전문 인력 양성과 일자리 창출까지 아우른다. 오프라인 경기는 지역 e스포츠 경기장과 협업해 부산, 광주, 경남(진주), 대전에서 개최된다. 또 국제 대회와 동일한 '배틀그라운드 모바일' 종목은 국가대표 선발 기준으로 활용되며, 'FC 모바일' 종목은 전국소년체육대회 등과 연계해 학교 e스포츠 기반을 강화할 예정이다.

지난해 첫 개최된 KEL에는 총 14개 지역팀, 182명의 선수단이 참가했으며 지역 e스포츠 경기장에서 열린 오프라인 경기에는 총 1만 5000여 명의 관람객이 방문해 지역 기반 대회의 흥행 가능성을 보여줬다.

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올해 대회는 지난해와 마찬가지로 '배틀그라운드 모바일'(크래프톤), '이터널 리턴'(님블뉴런), 'FC 모바일'(넥슨코리아) 3개 종목으로 운영된다. 올해는 5개팀이 추가돼 총 19개 지역팀이 참가한다. 참가 지역은 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 세종특별자치시, 경기도, 강원특별자치도, 충청남도, 전라남도, 경상북도, 경상남도, 제주특별자치도, 경기도 고양특례시, 경기도 수원특례시, 경기도 성남시, 경기도 양주시, 충청북도 제천시, 전라북도 전주시다. 종목별로는 '배틀그라운드 모바일' 16개팀(2개 파트너팀 포함), '이터널 리턴' 16개팀, 'FC 모바일' 12개팀이 출전한다.

리그는 지역 e스포츠 경기장을 중심으로 온오프라인 병행으로 진행하며 '배틀그라운드 모바일'은 4월 18~19일, 'FC 모바일'은 5월 16~17일 경남 e스포츠 상설경기장에서 개막전을 치른다. '이터널 리턴'은 2026 플레이엑스포(킨텍스)에서 슈퍼위크 일정으로 치러진다.

총상금은 1억 5000만원 규모로, 종목별로 '배틀그라운드 모바일' 3000만 원, '이터널 리턴' 1억 원, 'FC 모바일' 2000만 원이다. 각 종목 1위 팀 또는 선수에게는 문화체육관광부장관상, 2위에는 한국콘텐츠진흥원장상, 3위에는 한국e스포츠협회장상이 각각 수여된다. 또 '배틀그라운드 모바일' 상위 2개팀에는 '배틀그라운드 모바일 인터내셔널 컵(BMIC)' 출전 시드가 부여되며, 'FC 모바일' 상위 2인에게는 글로벌 대회 한국 대표 자격이 주어진다. '이터널 리턴'은 16 팀 대상으로 시즌11 팀 서포트 패키지를 제작해, 판매 수익금을 참가팀에 분배할 예정이다. 경기는 KEL 공식 네이버 치지직, SOOP, 유튜브에서 생중계된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com