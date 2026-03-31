KCM 아내, '셋째 출산' 60일 만에 되찾은 미모 "흰 티만 입어도 예뻐" ('슈돌')

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[스포츠조선 이게은기자] KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 KCM의 둘째 딸 서연과 막내 아들 하온이 동반 출격한다.

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'슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')는 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 2023년 은우에 이어 2025년 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 정우가 2주 연속 10위권 안에 올랐으며, 2025년 8월 2주차 동일 부문에서 하루와 심형탁이 동시에 10위권에 진입해 시청자의 뜨거운 관심을 증명했다. (굿데이터코퍼레이션 기준) 또한 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 바 있다.

오는 4월 1일(수) 방송되는 '슈돌' 615회는 '봄도 오고~ 너도 오고~'편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 최근 셋째를 출산한 KCM 부부, '연하남매' 서연, 하온이 등장해 이목을 집중시킨다.

'연하남매'의 엄마 방예원은 최근 출산했다는 것이 믿기지 않을 정도로 눈부신 미모를 뽐내 랄랄과 김종민을 감탄케 한다. 흰 티만 입어도 미모가 폭발하는 방예원의 모습에 랄랄은 "두달 전에 만삭이었던 것이 맞냐?"라며 놀라워하고 김종민은 "나올 때마다 리즈 갱신하는 것 같다"라며 무한 감탄한다.

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이 가운데, 엄마의 미모를 고스란히 물려 받은 하온이의 비주얼에 또 한번 감탄이 터져 나온다. 다. KCM은 "하온이는 얼굴형부터 아내를 닮았다"라며 "웃을 때 양볼 보조개가 쏙 들어가고 속눈썹이 컬링된 것처럼 올라가 있다"라며 하온의 비주얼 자랑을 쏟아내며 팔불출 아빠의 면모를 보인다. 아빠 KCM의 자랑처럼 하온은 눈에 별을 박은 듯 초롱초롱한 눈망울과 오똑한 콧날, 웃을 때 쏙 들어가는 보조개까지 생후 62일 차에 완성형 비주얼을 뽐내 심쿵을 유발한다고.

그런가 하면, 서연은 드디어 생긴 남동생에 동생 하온의 곁에 찰싹 붙어 동생 케어 모드에 돌입한다. 고사리 손으로 하온이의 얼굴에 로션을 발라주는 것은 물론, 인형으로 안기 연습을 했던 것처럼 하온이를 품에 안고 토닥토닥하며 누나미를 발산한다. 이에 KCM은 "하온이를 챙기는 서연이를 보는 내내 이래도 되나 싶을 만큼 행복해"라며 누나미를 뽐내는 서연의 모습에 흐뭇함을 드러냈다는 후문.

올리비아 핫세 닮은 꼴 엄마의 눈부신 미모를 고스란히 물려받은 '연하남매' 서연과 하온이의 사랑스러운 일상은 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.

KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

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joyjoy90@sportschosun.com