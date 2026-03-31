황보라 아들, 결국 '문센 블랙리스트' 됐다..."실망감 크다" 폭발

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 황보라가 아들 우인이의 산만함에 '문화센터 블랙리스트'를 자처했다.

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31일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '아들과의 첫 문센이 마지막이 된 황보라ㅣ문화센터, 트니트니' 영상이 업로드 됐다.

이날 이날 황보라와 아들 우인이는 처음으로 문화센터 수업을 듣기로 했다.

황보라는 "아파트 커뮤니티 센터에도 '트니트니'라는 게 있는데 이게 3개월에 한 번씩 한다"라 설명했다.

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이어 황보라는 "뻥이 아니라 새벽 6시에 광클해도 (수업이) 안잡힌다. 그 정도다 이 수업이"라며 내돈내산으로 예약한 수업에 대해 전했다.

그동안 아이의 놀이 교육을 위해 키즈 카페는 가봤지만 문센은 처음이라는 두 모자.

황보라와 달리 문센 경험이 있는 지우 엄마는 "키즈카페는 저희가 직접 놀아줘야 된다면 여기서는 선생님께서 일단 리드해주시니까 저희도 좀 편하다"라며 '문화센터 선배'로서 이야기 했다.

마침 들어온 선생님은 본격 수업 전 몸풀기로 노래와 춤을 추며 아이들의 긴장감을 풀었다.

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지우가 1대 1 수업을 하는 사이 방을 나갔던 우인이는 다시 들어갔지만 집중하지 못하고 다른 놀이에 관심을 보였다.

얌전한 친구 지우와 달리 우인이는 물감을 엎고 수업에 참여하지 않고 나가버리는 등 계속해서 집중하지 못하고 산만한 면모를 보였다.

선생님에게 죄송한 황보라는 "그림 공부 그만해라. 그림 공부 그만, 그림 공부 하지마라"라며 당황하며 손을 씻고 왔다.

원래는 미술놀이와 별도 수업이지만 활동적인 우인이 맞춤으로 신체놀이 수업으로 급전환했다.

앉아있는 지우와 달리 우인이는 선생님이 수업을 하던지 말던지 뒤에서 '혼자 놀기'를 하고 있었다.

황보라는 우인이를 부르며 수업에 참여하게 유도했지만, 이 악물고 반대로 행동하는 청개구리 우인이에 황보라는 답답해 모자까지 벗어들었다.

에너지와 말수를 모두 잃은 황보라와 달리 해맑기만 한 아들 우인이에 결국 폭발한 엄마.

황보라는 "넌 블랙리스트다. 이제. '트니트니'의 블랙리스트. 넌 이제 뭐 오늘 처음이자 마지막인 거 같다"라며 웃으면서 눈에서 불을 뿜어냈다.

결국 제대로 수업에 참여하지 못한 우인이었지만 선생님은 포기를 하지 않고 계속해서 수업에 흥미를 가질 수 있게 유도했다.

황보라는 '오늘의 후기'에 "좀 실망감이 크고 나는 우인이가 정말 잘 따라해 줄 거라고 생각했거든"이라며 시무룩해졌다.

우는척을 하는 황보라를 위로해주는 건 아들 우인이가 아닌 친구 지우였다.

한편 황보라는 배우 김용건의 차남이자 배우 하정우의 동생인 차현우와 2022년 결혼했으며, 2024년 아들 우인 군을 출산했다.

shyun@sportschosun.com