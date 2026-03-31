허경환, 80억 넘는 재산 쿨하게 공개 "재력가 소문 사실이었어" ('알딸참2')

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[스포츠조선 이우주 기자] '알딸참2' 허경환이 자산에 대해 언급했다.

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31일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에서는 '가맥집에서 터진 3MC 날것 참견 시청자 고민까지 다 들어줌'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

시즌2로 다시 만난 허경환, 뮤지, 안재현은 진실게임을 통해 분위기를 끌어올리기로 했다. 뮤지는허경환에게 "너무 유치할 수도 있다. 내가 좀 꽂혀있어서 이해해달라"며 "80억 위다"라고 허경환에게 재산을 물었다. 뮤지는 "그 위로 치기에는 소문이, 풍문이 객관적으로 질문한 거다"라고 말했고 안재현은 "(대답 못하겠으면) 마시면 된다"고 허경환을 달랬다.

이에 허경환은 "세금 내고?"라고 물어 안재현을 놀라게 했다. 하지만 뮤지가 "세금까지 포함해야 한다"고하자 허경환은 "포함을 하고?"라고 되물으며 생각에 잠겼다.

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허경환은 "그 질문에 답하기 전에 80억으로 하고 싶은 게 있었냐. 보통 100억 위나 50억 이상이라고 질문하지 않냐"고 뮤지에게 질문의 의도를 물었고 뮤지는 "내가 듣는 풍문의 데이터로 기준을 잡은 것"이라고 밝혔다.

이에 허경환은 "80억 위면 어떨 거 같냐. 대답해주면 되게 기분 좋을 거 같지?"라며 "기분 좋으면 한잔하는 거지"라고 답을 피하기 위해 술을 마셨다.

이를 인정의 뜻으로 받아들인 뮤지는 "재현아. 우리는 뭘 해야 하냐. 소문이 맞았다"며 "얼마나 우리가 가소로웠겠냐"고 토로해 웃음을 안겼다. 그러면서 뮤지는 "전화번호 이름 바꿔도 되냐. 150억으로?"라고 물어 허경환을 또 한번 당황하게 했다.

wjlee@sportschosun.com