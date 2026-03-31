"안재현, 이성에 관심 굉장히 많아" 이혼 후 나온 폭로에 진땀 ('알딸참2')

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[스포츠조선 이우주 기자] '알딸참2' 허경환이 자산에 대해 언급했다.

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31일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에서는 '가맥집에서 터진 3MC 날것 참견 시청자 고민까지 다 들어줌'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

시즌2로 다시 만난 허경환, 뮤지, 안재현은 가맥집에서 만나 본위기에 젖었다. 안재현은 "우리 친한 분이 게스트 분들 오면 짓궂게 질문도 하지 않았냐. 우리끼리 가볍게 진실게임 하는 거 어떠냐"고 제안했다. 이에 허경환은 안재현에 "올해 들어서 설레는 여자가 있냐. 진짜 연락처 묻고 싶은 사람 있었냐"고 물었고 안재현은 "오늘은 술맛이 기가 막히다"라며 술을 마시며 답을 피했다.

그러자 뮤지는 "얘는 그런 게 있다. 이성에 대한 관심이 굉장히 많은데 거기서 끝내는 게 거의 100%다. 보통의 싱글들은 이차적으로 말을 건다든지 연락처를 물어보는데 그 다음 행동이 아예 없다. 그게 좀 안타깝다"고 토로했다.

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이어 허경환은 "이거 진짜 진지한 질문이다. 너 또 갈 거냐"며 안재현에게 재혼 질문도 했다. 이에 당황한 안재현은 "2차요? 우리 2차?"라고 말을 돌리다 "밖에 비 오지 않냐. 흐리고. 술맛이 예술이다"라며 술을 마시며 또 답변을 피했다.

안재현도 역공을 했다. 안재현은 "두 사람에게 하는 질문이다. 근 3개월 안에 고백을 받았냐"고 물었고 허경환은 "진짜 미안한데 없다. 내가 사적인 자리를 잘 안 간다"고 밝혔다.

이에 뮤지는 "너 여자친구 있는 거 공개했냐"고 허경환을 떠봤지만 허경환은 "나 여자친구 있냐. 있다 없다 한다. 있었나 싶기도 하다"며 자연스럽게 답변을 피했다.

wjlee@sportschosun.com