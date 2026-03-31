이민정, 11세 아들 때문에 난리..."학교서 전화 온다" 무슨 일?

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 아들 준후의 최애인 '나폴리 맛피아' 권성준을 집으로 초대했다.

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31일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '준후 최애 등장. 이민정네 주방 뺏은 나폴리 맛피아 *초딩입맛 저격 레시피' 영상이 업로드 됐다.

이날 이민정은 "'고추장 찌개편' 이후로 올해 최초 '집밥이선생' 초대석이다"라며 게스트를 소개했다.

이민정은 "초대석이어서 저는 되게 부담이 없고요. 우선 '맛있게 옆에서 배우면서 먹겠다' 이런 마음으로 지금 임하고 있습니다"라며 여유롭게 웃었다.

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초대석의 주인공은 바로 이민정 이병헌 아들 준후의 '최애'인 '흑백요리사1' 우승자인 권성준, '나폴리 맛피아'였다.

작년 여름 나폴리 맛피아의 식당을 간 이민정과 아들. 특히 준후는 "보든 것만으로도 좋다. 너무 자신감이 있었다"라며 팬심을 드러냈다.

권성준은 유튜브와 식당 손님, '냉장고를 부탁해'에서 맺은 인연으로 출연하게 됐다고 밝혔다.

그는 "준후님이 저희 가게에도 왔었다. 되게 좋아해주셨는데 최근에 제가 듣기로는 '최애 셰프'가 좀 바뀌었다는 소문이 있더라"라며 이민정에게 물었다.

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이민정은 잘 모르는 눈치이자 권성준은 "요즘에 윤남노 셰프님을 조금 좋아하는 걸로 제가 또 파악을 해놨다"라 했고, 이민정은 "아니다. 그래도 아직 순위는 나폴리 맛피아다"라며 급하게 부정했다.

은근히 팬관리를 한다는 '냉부해' 셰프들. 권성준은 "특히 '냉부'는 이게 요리사분들이지만 요리로 경쟁하는 것보다는 보통 이제 '어떻게 하면 웃길까' 경쟁한다"라 밝혀 웃음을 자아냈다.

이탈리아 음식을 제대로 전수한 권성준은 "우리 준후 씨는 학교를 가 있냐"라며 궁금해 했고 이민정은 "맞다. 오늘 가기 싫어했다"라고 대신 안부를 전했다.

얼마 전 미국을 다녀온 이민정은 미국에서 만난 손흥민과 남편 이병헌의 일화를 이야기 했다.

이민정은 "같은 국민으로서 멋있었다"며 "근데 그 사인을 요청했는데 받은 그 유니폼을 호텔에 놔두고 왔다. 그래서 '다른데다 사인해달라'고 했었다"라며 웃었다.

요리를 마친 권성준은 자신의 찐팬인 준후에 "내가 한 번 급식해주러 갈게"라 해 놀라움을 자아냈다.

깜짝 놀란 이민정은 "이제 지금 원장님 전화 온다. 이제 교장 선생님 전화 오고 막 이런다 이제"라며 흥분을 감추지 못했다.

이에 권성준은 "요즘엔 아이들 많이 없죠?"라는 농담에 이어 "그 아이디어도 또 나중에 기회가 된다면 (하겠다)"라 전했다.

shyun@sportschosun.com