아옳이, '하루 160만원' 반려견 호캉스..'66억 자가' 재력가 플렉스

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[스포츠조선 김수현기자] 모델 겸 유튜버 아옳이(본명 김민영)가 반려견과 무려 하루에 160만 원에 달하는 호캉스를 즐겼다.

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31일 유튜브 채널 '아옳이'에는 '엘사랑 1박 160만 원짜리 호캉스해보기 견 생 역 전'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 아옳이는 바려견 엘사와 함께 호캉스를 하러 나섰다.

화려한 호텔 로비가 눈을 사로잡는 가운데 아옳이의 동생은 반려견 엘사 직캠 담당으로 함께 했다. 동생은 "사실 언니가 같이 호캉스 하자고 그랬으면 안 왔을 텐데 엘사 호캉스라 그래서 왔다"라며 너스레를 떨었다.

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호텔에는 '개모차' 대여 서비스도 있었다. 유기견 봉사에서도 개모차를 끌어주며 첫 만남을 가졌던 아옳이는 추억에 빠졌다.

아옳이는 "엘사를 위해서 굉장히 좋은 방으로 예약했다"라며 한강뷰룸을 소개했다.

한강이 보이는 거실을 지나면 엘사 용품이 가득한 침실이 있었다. 침실에도 한강뷰가 가득. 강아지 러닝머신도 있었다.

또 강아지용 죽에 히노끼탕도 마련되어 있었다. 반려견을 위한 웰컴 키트도 감탄을 자아냈다.

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화장실은 여의도 시티뷰. 아옳이는 "이렇게 도시를 바라보면서 반신욕을 할 수가 있다. 너무 좋다"라며 놀람을 금치 못했다.

정신없이 강아지죽을 먹는 엘사에 동생은 "얘한테는 이거 거의 '흑백요리사'에서 셰프님이 만들어준 그런 급일 걸?"이라며 흐뭇해 했다. 아옳이 역시 "지금 엘사 오마카세 먹는 거다"라 끄덕였다.

처음엔 산책을 잃어했던 엘사는 아옳이의 케어 속에서 이제 산책도 잘하는 강아지로 성장했다고.

호텔 바로 앞이 회사인 아옳이는 "내일 엘사라 조식 먹고 출근하려 한다"며 계획을 전했다.

룸서비스도 한가득 시킨 아옳이와 동생은 순식간에 음식을 해치우고 부모님을 호텔로 모셔 합류했다.

호텔의 최고급 레스토랑에서 가족식사도 했다. 35일 숙성한 티본 스테이크에 칼을 골라 먹을 수 있는 특별한 저녁.

엘사는 작은 히노끼탕에 반신욕을 하며 아옳이와 힐링 타임을 보냈다.

한편 아옳이는 지난해 6월 서울 강남구 삼성동 아이파크 전용면적 145㎡ 세대를 약 66억 원에 매입한 사실이 알려지며 화제를 모은 바 있다. 해당 단지는 방송인 전현무, 배우 권상우·손태영 부부 등이 거주한다.

아옳이는 연 매출 80억 원 규모의 쇼핑몰을 운영 중인 CEO로 지난 2018년 연애 예능 '하트시그널'에 출연했던 카레이서 서주원과 결혼했으나 4년 만에 이혼했다.

shyun@sportschosun.com