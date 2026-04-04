'이규혁♥' 손담비, 딸 돌 앞두고 결국 터졌다 "눈 못 떼, 어깨·목 다 아파"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 손담비가 육아 고충을 털어놨다.

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3일 손담비의 유튜브 채널에는 '의사 표현 확실한 11개월 아기 vlogㅣ아기선물ㅣ홈쇼핑ㅣ워킹맘'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 손담비는 딸 해이와 놀아주며 다정한 엄마의 면모를 드러냈다. 해이는 박수를 치고 옹알이를 하며 사랑스러운 모습을 보였고, 손담비는 그런 딸을 향해 끊임없이 말을 걸며 애정을 쏟았다. 특히 돌잔치를 앞두고 영상 제작을 준비하는 모습도 공개돼 눈길을 모았다.

그러나 육아는 결코 쉽지 않았다. 손담비는 "11개월 동안 키워보니 정말 빨리 큰다"며 감회를 전하는 한편, "요즘 해이가 반경이 확 달라졌다. 일어서고 엄청 빨리 기어다녀서 눈을 뗄 수가 없다. 그래서 어깨랑 목이 너무 아프다"라고 현실적인 고충을 털어놨다.

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또한 워킹맘으로서의 일상도 공개됐다. 그는 홈쇼핑 생방송을 앞두고 긴장감을 드러내면서도 "좋은 제품을 직접 써보고 소개하는 일이 즐겁다"며 프로다운 면모를 보였다. 육아와 일을 병행하는 바쁜 하루 속에서도 최선을 다하는 모습이 눈길을 끌었다.

손담비는 "아이 자는 시간이 유일한 휴식 시간"이라며 틈틈이 짧은 휴식을 취하는 현실적인 모습을 보였고, 하루를 마친 뒤 남편 이규혁과 함께 식사를 하며 소소한 여유를 즐겼다.

jyn2011@sportschosun.com