김신영, 44kg 뺐지만 요요로 통통 얼굴..아침 코스 먹방 "입맛 피크타임" ('나혼산')

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 김신영이 아침부터 남다른 먹방과 개성 넘치는 일상으로 눈길을 사로잡았다.

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3일 방송된 MBC '나혼자산다' 방송 말미에는 김신영이 출연한 예고편이 공개됐다.

영상 속 김신영은 "혼자 산지 14년 차다. 내 세계다"라면서 맥시멀리스트의 취향이 곳곳에 있는 집을 공개했다.

이어 그는 "'내가 돈 벌 수 있을 때 사자'라며 조금씩 샀던 걸 모으다 보니까 많이졌다"라면서 데님방과 신발방, 미로 같은 옷방까지 공개해 눈길을 끌었다. 그러면서 김신영은 "다 팔면 이 집을 살 수 있을거다"라고 해 웃음을 안겼다.

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이어 눈 뜨자마자 주방으로 직행한 김신영은 빠르게 밥을 하고 먹방을 시작했다. 그는 "입맛이 제일 많이 돌 때가 아침이다. 나만의 코스가 있다"라면서 면치기를 시작으로 자신에게 꼭 맞춘 식사 코스르 선보여 눈길을 끌었다.

또한 김신영은 "지독한 집순이다. 시간을 흘려보내기 싫어서 알람을 맞춰둔다"라면서 청소부터 신발 정리 등 집안에서도 바쁘게 움직이는 일상을 공개해 시선을 집중시켰다.

한편 김신영은 최근 방송된 JTBC '아는 형님'에서 44㎏을 감량 후 13년간 몸매를 유지해왔으나 최근 요요로 다시 통통해진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다.

당시 김신영은 "금주 후 살이 빠졌다. 지금도 술을 안 마신다"라면서 "사람들이 '다이어트 10년 유지하면 아무리 먹어도 요요 없다'라고 하지 않나. 아니다. 바로 돌아온다"라고 했다.

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심경 변화 때문이 아닌 참아왔던 식욕 봉인 해제 때문에 요요가 왔다는 그는 "조금 먹었다. 초코 케이크 한 판, 국물 라면 3봉, 비빔라면 2봉, 짜장라면 2봉 정도 먹는다"라면서 한끼 식사량을 밝혀 놀라움을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com