28기 옥순, ♥영호와 5월 재혼...딸과 웨딩 화보 촬영 "잘생긴 남편 감사"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 28기 옥순이 웨딩 화보를 공개하며 결혼 소식을 전했다.

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28기 옥순은 5일 자신의 사회관계망서비스에 "여러분 저 결혼해요!!! 5월의 신부가 됩니다"라는 글과 함께 영상과 사진을 게재했다. 이어 "어제 스튜디오 촬영했어요! 빨리 자랑하고 싶어서 원본사진 받기도 전에 업로드해봅니다"라며 설렘 가득한 마음을 드러냈다.

공개된 영상에는 옥순과 영호가 딸과 함께 웨딩 화보를 촬영하는 모습이 담겼다. 딸을 가운데에 두고 양옆에 선 두 사람은 완전체 가족의 모습을 보여주며 훈훈한 분위기를 자아냈다. 특히 세 사람이 함께한 장면에서는 따뜻한 가족애가 느껴져 보는 이들의 미소를 유발했다.

또한 옥순과 영호가 단둘이 찍은 사진에서는 사랑스러운 분위기가 더해졌다. 서로를 꿀 떨어지는 눈빛으로 바라보는 두 사람의 모습에서 넘치는 애정이 고스란히 드러났다.

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옥순은 "잘생긴 남편 만나게 해주신 나는 솔로 촌장엔터 감사합니다"라며 "결혼 과정에 도움 주고 계신 많은 분들, 지켜봐 주시고 응원해 주시는 여러분께도 감사드립니다"라고 전했다. 이어 "스튜디오 보정본, 야외 촬영, 본식까지 계속해서 자랑 좀 해볼게요. 저희 결혼 과정 예쁘게 지켜봐 주실 거죠?"라고 당부했다.

한편 옥순과 영호는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 28기 돌싱 특집을 통해 인연을 맺었으며, 이후 실제 연인으로 발전했다. 옥순은 슬하에 딸을 두고 있으며, 두 사람은 지난 2월 혼인신고를 하며 법적으로 부부가 됐다.