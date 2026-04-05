변우석, 아이유와 첫만남에 "설레고 좋아, 너무 행복했다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 아이유, 변우석이 서로의 첫인상을 떠올렸다.

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5일 유튜브 채널 'MBCdrama'에는 '[21세기 대군부인] 아이유X변우석, 대군부부의 반말 인터뷰'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 아이유는 "오늘은 여러분께 한 발 더 가까이 다가가기 위해 반말로 인터뷰를 진행해보려고 한다"며 한층 편안한 분위기 속에서 대화를 시작했다.

먼저 아이유는 "내가 상대 배우라는 소식을 들었을 때 어땠어?"라고 물었고, 변우석은 망설임 없이 "유레카!"라고 외쳐 웃음을 자아냈다.

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그는 "그만큼 너무 좋았고, '이번 작품은 더 재밌게 잘해볼 수 있겠다'는 생각이 들었다"며 "이후에 '맞다, 10년 전에 작품을 같이 했었지'라는 기억도 떠올랐다"고 회상했다. 이어 "그 순간이 너무 행복해서 정말 기뻤고 설레기도 했다"고 덧붙이며 당시의 설렘을 전했다.

이어 질문을 넘겨받은 변우석은 "'21세기 대군부인'으로 처음 만났을 때 내 첫인상은 어땠냐"고 물었고, 아이유는 "처음 만났을 때는 서로 샵에 다녀오기 전, 완전히 꾸미지 않은 상태였다"며 "변우석 씨 사무실에서 처음 인사를 나눴다"고 말했다. 이어 "모자를 쓰고 들어오는데, 꾸밈없는 모습임에도 불구하고 '와, 변우석이다', '이렇게 멋있을 수가 있나'라는 생각이 들었다"며 "그 아우라가 정말 인상적이었다"고 솔직하게 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 오는 4월 10일 첫 방송될 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담은 드라마다.