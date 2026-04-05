세븐틴, 입대해도 우정은 여전…'군 복무' 원우·정한, 콘서트 찾았다

사진 제공=플레디스엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 세븐틴(SEVENTEEN) 앙코르 콘서트에 군 복무 중인 멤버들이 찾았다.

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세븐틴은 5일 인천아시아드주경기장에서 월드투어 앙코르 콘서트 '뉴'를 연 가운데, 정한과 원우가 관객석에서 포착됐다.

지난해 9월 같은 장소에서 출발한 투어는 홍콩 카이탁 스타디움, 로스앤젤레스 비엠오 스타디움, 일본 4대 돔, 싱가포르, 방콕, 불라칸 등 전 세계 14개 도시 대형 공연장을 거치며 온, 오프라인 합산 약 84만 명의 관객을 동원했다.

이날 공연은 해당 투어 대미를 장식하는 자리로, 팬 캐럿을 다시 한 번 인천으로 끌어 모았다. 특히 군 복무 중인 멤버 원우, 정한이 관객석에 포착돼, 눈길을 끌었다. 특히 군 복무 중인 멤버 원우와 정한이 관객석에서 포착돼 눈길을 끌었다. 소중한 휴가 중에도 시간을 내 멤버들을 응원하기 위해 현장을 찾은 것으로 보인다.

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세븐틴은 정규 5집 타이틀곡 '썬더'와 'HBD'로 포문을 연 뒤, 앙코르 공연을 위해 새롭게 추가된 미니 10집 더블 타이틀곡 '손오공'이 초반부터 현장 열기를 올렸다.

에스쿱스X민규의 '5, 4, 3 (프리티 우먼)' 유닛 무대에 이어, 솔로 무대도 풍성했다. 디노의 '트리거', 준의 '쌍둥이자리' 등 정규 5집 수록 솔로곡이 무대를 가득 채웠다. 버논은 '샤이닝 스타' 무대에서 직접 기타를 연주하기도 했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com