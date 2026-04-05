세븐틴, '에스쿱스x민규→도겸x승관' 유닛 무대 최초 공개

사진 제공=플레디스엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 세븐틴(SEVENTEEN)이 유닛 무대로 앙코르 공연을 풍성하게 만들었다.

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세븐틴은 5일 인천아시아드주경기장에서 월드투어 앙코르 콘서트 '뉴'를 열고, 각 유닛 무대를 선보였다.

지난해 9월 같은 장소에서 출발한 투어는 홍콩 카이탁 스타디움, 로스앤젤레스 비엠오 스타디움, 일본 4대 돔, 싱가포르, 방콕, 불라칸 등 전 세계 14개 도시 대형 공연장을 거치며 온, 오프라인 합산 약 84만 명의 관객을 동원했다. 이날 공연은 해당 투어 대미를 장식하는 자리로, 팬 캐럿을 다시 한 번 인천으로 모이게 했다.

세븐틴은 정규 5집 타이틀곡 '썬더'와 'HBD'로 포문을 연 뒤, 앙코르 공연을 위해 새롭게 추가된 미니 10집 더블 타이틀곡 '손오공'이 초반부터 현장 열기를 최고조로 끌어올렸다.

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승관은 "길고 길었던 대장정의 막을 내리는 만큼 후회 없는 무대 보여드리겠다"는 포부를 전했고, 버논은 "여한 없이 모든 걸 보여드리겠다"고 각오를 다졌다.

사진 제공=플레디스엔터테인먼트

이어 에스쿱스X민규의 '5, 4, 3', 도겸X승관의 '블루' 등 유닛 신규 무대도 처음으로 선보여 다채로운 세계관을 펼쳤다. 해당 무대들은 이번 투어 중 이번 앙코르 콘서트에서만 볼 수 있는 무대로, 팬들의 함성을 더 키웠다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com