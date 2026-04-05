세븐틴, '패션쇼' 만든 민규→기타 든 버논…솔로 무대도 풍성

세븐틴 민규(왼쪽), 버논. 사진 제공=플레디스엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 세븐틴(SEVENTEEN)이 솔로 무대로 개인 역량을 뽐냈다.

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세븐틴은 5일 인천아시아드주경기장에서 월드투어 앙코르 콘서트 '뉴'를 열고, 각 솔로 무대로 분위기를 뜨겁게 만들었다.

지난해 9월 같은 장소에서 출발한 투어는 홍콩 카이탁 스타디움, 로스앤젤레스 비엠오 스타디움, 일본 4대 돔, 싱가포르, 방콕, 불라칸 등 전 세계 14개 도시 대형 공연장을 거치며 온, 오프라인 합산 약 84만 명의 관객을 동원했다. 이날 공연은 해당 투어 대미를 장식하는 자리로, 팬 캐럿을 다시 한 번 인천으로 모이게 했다.

세븐틴은 정규 5집 타이틀곡 '썬더'와 'HBD'로 포문을 연 뒤, 앙코르 공연을 위해 새롭게 추가된 미니 10집 더블 타이틀곡 '손오공'이 초반부터 현장 열기를 최고조로 끌어올렸다.

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특히 솔로 무대도 풍성했다. 디노의 '트리거', 준의 '쌍둥이자리', 버논의 '샤이닝 스타', 조슈아의 '포추닛 체인지'는 색다른 매력을 선사했고, 도겸의 '해피 바이러스', 승관의 '레인드롭스'은 메인 보컬다운 보컬 실력으로 감도을 안겼다.

이어 디에잇의 '스카이폴', 민규의 '세이크 잇 오프', 에스쿱스의 '정글' 등 정규 5집 수록 솔로곡도 무대를 가득 채웠다. 특히 민규는 클럽이나 패션쇼를 연상케 하는 연출로, 버논은 무대에서 직접 기타를 연주하며 존재감을 드러냈다.

후반부 '핫', '하이라이트', '록', '히트' 등 히트곡도 쏟아졌다. 하드 퍼포먼스 구간이 몰아치자, 팬들도 일제히 일어나서 '에브리보디 떼창'을 외쳤다.

도겸의 드럼 인트로와 함께한 '록 위드 유'도 현장을 달궜다. 생동감 넘치는 밴드 연주와 화려한 대형 연출이 더해져 카타르시스 가득한 공연을 완성한 것이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com