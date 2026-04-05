'변요한♥' 티파니, 신혼집 냉장고 공개 "난 요리 안해, 시어머니 반찬뿐"(냉부해)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니가 신혼집 냉장고를 최초로 공개했다.

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5일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 티파니의 신혼집 냉장고가 공개되며 시청자들의 관심을 끌었다.

이날 방송에서 티파니의 냉장고는 깨소금 폴폴 풍기는 신혼 분위기를 자아냈다. 진행자 김성주는 냉장고를 보며 "함께 문을 열었다 닫았다 하는 냉장고 아니냐"며 감탄했고, 티파니는 수줍게 "아마도요"라고 웃음을 지었다.

티파니의 냉장고는 깔끔하게 정돈돼 있었고, 다양한 식재료와 반찬이 자리해 눈길을 끌었다. 특히 진미채, 간장게장, 시금치, 멸치볶음 등 정성 가득한 반찬들이 시선을 사로잡았다. 티파니는 "제가 한 게 아니고 요한 씨 어머니가 해주신 것"이라며 "요리를 정말 잘하시다. 항상 밥 먹으러 가도 한상 차림으로 해주신다"고 감사함을 전했다.

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이에 김성주가 "티파니 씨가 한 건 없냐"고 묻자, 티파니는 장난스럽게 "그건 내 일이 아니다"라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "이제 파트너가 생기니 관심이 많아졌다"며 "어머니가 김장도 알려주신다고 하셨다"고 덧붙이며 훈훈함을 더했다.