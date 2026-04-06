던, 결별 후 택한 이색 행보는…아픔 딛고 찾은 ‘가치이음’ 프로젝트

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 던이 전 연인 현아와 결별 후 예상치 못한 방향의 '새로운 여정'을 시작하며 주목받고 있다.

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최근 던은 새로운 유튜브 채널 '던워리비햇님'을 개설하고 지난 4일 영상을 공개했다.

첫 영상 제목은 'KACHI 가치이음 ep.1 한국 부채의 거장, 이광구'. 해당 영상은 단순한 브이로그가 아닌 한국 전통과 무형유산을 조명하는 콘텐츠로 기존과는 다른 던만의 행보가 눈길을 끌었다.

던은 영상 소개글을 통해 "내성적인 성격 때문에 사람들과 소통할 창구를 만들고 싶었다"며 유튜브 시작 계기를 밝힌 뒤 "우연한 인연으로 무형유산 장인을 만나면서 생각이 바뀌었다. 내가 좋아하는 것들이 누군가에게 의미가 될 수 있겠다고 느꼈다"고 전했다. 이어 "무심코 지나칠 수 있는 가치를 기록하고 전하는 여정을 시작한다"고 덧붙였다.

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실제 영상에는 한국 전통 부채 장인 이광구 선생의 작업 과정과 삶이 담겼고 담백한 연출과 영상미로 호평을 이끌어냈다. 특히 해당 영상 댓글에는 이광구 선생의 손녀라고 밝힌 누리꾼이 등장해 "이런 영상 기획을 해줘서 감사하다. 할아버지 컨디션이 좋지 않았는데도 촬영해주셔서 감사하다"며 진심 어린 메시지를 남겨 눈길을 끌었다.

댓글 반응 역시 뜨거웠다. "이런 기획 너무 좋다", "유튜브 진심이었구나", "아이돌의 선한 영향력", "영상 보면서 감동했다", "이건 꼭 알려져야 한다" 등 콘텐츠의 취지와 완성도를 동시에 호평하는 반응이 이어졌다. 일부 팬들은 "던이 이런 콘텐츠를 할 줄 몰랐다"며 새로운 매력에 놀랍다는 반응을 보이기도 했다.

한편 던은 현아와 공개 열애 및 결별로 큰 화제를 모았던 이후 음악 활동과 더불어 자신만의 색깔을 담은 콘텐츠로 새로운 방향을 모색 중이다. 이번 프로젝트를 통해 '아티스트 던'에서 '기획자 던'으로의 변신에 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com