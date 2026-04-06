'21세기 대군부인' 아이유 "변우석, 10년 전 바람난 남친…10년 뒤에 또 보고파"

MBC 새 드라마 '21세기 대군부인' 제작발표회가 6일 조선팰리스 서울 강남에서 열렸다. 변우석, 아이유가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.06/

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[스포츠조선 정빛 기자] 아이유가 변우석과의 호흡을 짚었다.

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아이유는 6일 서울 강남 조선팰리스에서 열린 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인' 제작발표회에서 "변우석과 10년 전에 만났는데, 또 10년 뒤에 만나고 싶다"라고 했다.

'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담았다.

입헌군주제 대한민국을 배경으로, 서자 출신 재벌 CEO 성희주(아이유)는 신분 한계를 극복하기 위해 왕실의 실세 이안대군(변우석)에게 계약 결혼을 제안한다. 왕족이면서도 왕실 내 견제 속에 자신을 숨겨온 이안대군은 이 제안으로 고요한 일상에 파란을 맞는다.

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아이유는 성희주 역할에 대해 "신분을 가지지 못 해 짜증스러운 여자다. 짜증이라는 키워드가 나오는데, 드라마를 보시면 '아, 이래서 짜증이 제일 먼저 인물 소개에 나왔구나'라고 생각하실 것이다. 짜증도, 화도 많지만 귀여움도 많다, 대본을 읽으면서 매력적으로 다가와서, 고민을 길게 할 필요가 없었다"고 밝혔다.

무엇보다 아이유와 변우석의 만남만으로도 화제다. 변우석은 먼저 아이유와 2016년 드라마 '달의 연인'에서 호흡을 맞춘 일화를 언급했다.

"너무나도 신기하게 10년 전부터 이어져 있는 호흡이다"는 변우석은 "그걸 이 작품으로 보여줘서 좋다. 현장에서도 아이유씨가 편하게 해주시고, 연기도 큰 도움을 주셨다"라며 아이유를 칭찬했다.

아이유는 "10년 전 과오를 몇 배로 씻어내겠다는 각오로 와주셨다. 10년 전 '달의 연인' 때, 저의 절친과 바람이 난 남자친구 역할이었다. 딱 10년 이후에 드라마에서 길게 호흡을 맞추게 됐다. 10년 동안 준비해온 사람처럼 어색한 구간이 없었다. 교류가 없어도 편했다. 또 10년 후에 작품을 해보고 싶을 정도로 잘 맞았던 것 같다. 10년 주기로 하면, 성장도 보여줄 수 있을 것 같다고 거들었다.

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MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'은 오는 10일 오후 9시 40분에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com