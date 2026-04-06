JYP 박진영 빠진 '킥랄'이 뭐길래…킥플립, 뉴질랜드 국적까지 포기한 컴백[SC현장]

그룹 킥플립의 미니 4집 발매 기념 쇼케이스가 6일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.6/

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 킥플립이 야심찬 플러팅을 시작한다.

Advertisement

6일 오후 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서 킥플립의 미니 4집 '마이 퍼스트 킥' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

그룹 킥플립의 미니 4집 발매 기념 쇼케이스가 6일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다. 멤버 동현이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.6/

'마이 퍼스트 킥'은 20대의 프롤로그이자 눈부신 청춘의 첫 도전을 담은 앨범이다. 킥플립은 이번 앨범에서 '계랄(계훈 발랄)'의 연장선인 '킥랄(킥플립 발랄)'을 콘셉트로 내세웠다.

계훈은 "플러팅으로 많이 알아봐주셔서 감사하다. '계랄' 플러팅은 나와 우리 팀을 알리고 대중 분들의 눈에 들기 위한 선택이었다. 이번 활동을 통해 '킥랄'이 더 알려지면 좋겠다"고 말했다.

그룹 킥플립의 미니 4집 발매 기념 쇼케이스가 6일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다. 멤버 계훈이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.6/

Advertisement

타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'는 첫사랑을 향한 돌직구 고백을 담은 하이퍼 펑크 기반 댄스곡이다.

타이틀곡 작사 작곡에 참여한 계훈은 "거침없이 발랄한 곡이다. 네 눈에 내가 없다면 차라리 거슬리는 존재로라도 남고 싶다는 얘기다. 그동안 가벼워 보일 수 있는 플러팅을 했던 이유는 우리 팀을 알리고 싶은 마음이 있었기 ??문이다. 눈이 가야 귀도 간다고 하지 않나. 많은 분의 눈에 들어 거슬리고 싶다"고 설명했다.

그룹 킥플립의 미니 4집 발매 기념 쇼케이스가 6일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다. 멤버 동화가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.6/

이어 "가사를 완성하고 회사에 얘기했는데 '제목부터 계랄스럽다. 너답다. 너만의 색이 잘 드러난다'고 해주셨다. 박진영 PD님이 내 소통 플랫폼을 좋아하시는 분들은 이 곡을 정말 좋아해주실 거라고 응원해주셨다"고 덧붙였다.

이밖에 이번 앨범에는 선공개곡 '트웬티', '스튜피드' '거꾸로' '스크롤' '로어' '마이 디렉션' 등 총 7곡이 수록됐다. 멤버들은 전곡 크레디트에 이름을 올리며 음악적 성장을 입증했다.

그룹 킥플립의 미니 4집 발매 기념 쇼케이스가 6일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다. 멤버 주왕이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.6/

Advertisement

킥플립은 지난해 1월 '플립 잇, 킥 잇!'으로 데뷔했다. 이들은 '킥 아웃, 플립 나우!', '마이 퍼스트 플립'을 발표하며 음악방송 1위는 물론 각종 가요 시상식 신인상을 휩쓸며 '아이돌 명가 JYP'의 위상을 떨쳤다.

동현은 "올해 제가 성인이 되면서 전 멤버 성인 그룹이 됐다. 더 남자답고 멋있어진 느낌이다. 무대 위에서의 밝은 에너지 잃지 않으면서 성숙한 모습을 보여 드리고 싶다"고, 계훈은 "이제 막 20대 초반이다. 20대 청년들이 느낄법한 감정과 청량함이 우리의 정체성이라 생각한다. 실패도 있을 수 있지만 끊임없이 다양한 도전 하고 싶다"고 전했다.

그룹 킥플립의 미니 4집 발매 기념 쇼케이스가 6일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다. 멤버 민제가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.6/

특히 민제는 "한국 사람으로서 열심히 대한민국에서 활동하고 싶어 뉴질랜드 국적을 포기했다. 그 과정에서 고민은 없었다"고 말해 눈길을 끌었다.

그룹 킥플립의 미니 4집 발매 기념 쇼케이스가 6일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다. 멤버 케이주가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.6/

킥플립은 이날 오후 6시 '마이 퍼스트 킥'을 발매한다. 이후 오후 7시 Mnet M2 컴백쇼, 오후 8시 쇼케이스로 팬들과 만난다. 또 7일부터 13일까지 서울 성동구 LCDC 서울에서 팝업 스토어도 운영한다.

킥플립은 활동 목표로 음악방송 1위를 하고 싶다고 말했다. 만약 1위를 할 경우 주왕은 "번지점프를 하겠다"고, 동화는 "완벽한 앙코르를 보여드리겠다"고, 케이주는 "수록곡 '거꾸로' 처럼 가사를 거꾸로 불러보고 싶다"고, 계훈은 "'킥랄'답게 멋지고 귀여운 옷을 입고 앙코르 무대를 하겠다"고, 동현은 "귀엽고 애교있게 노래를 하겠다"고, 민제는 "퍼포먼스와 라이브를 해보고 싶다"고 약속했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com