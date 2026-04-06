키스오브라이프 "'후 이즈 쉬', 단순한 질문이지만…우린 무대로 증명"

키스오브라이프 벨, 나띠, 쥴리, 하늘(왼쪽부터). 사진 제공=S2엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 신보를 소개했다.

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키스오브라이프는 6일 서울 용산 블루스퀘어에서 두 번째 싱글 '후 이즈 쉬(Who is she)' 쇼케이스를 열고 "'후 이즈 쉬'는 단순한 질문이지만, 우린 무대로 증명할 것"이라고 했다.

키스오브라이프가 신보를 발표하는 것은 지난해 6월 미니 4집 '224' 이후 약 10개월 만이다. 벨은 "10개월 간 투어를 돌면서 많은 관객과 소통하면서 영감을 얻었다. 그걸 반영해서 음악적으로 성장했다고 생각한다"라며 공백기를 돌아봤다.

새 싱글 '후 이즈 쉬'는 제목처럼 단순하지만 상징적인 질문을 주제로 한다. 키스오브라이프를 둘러싼 시선과 질문을 관통하며, '아티스트로서의 본질'에 초점을 맞췄다.

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벨은 "이 질문이 누구나 살아가면서 받게 되는 질문이다. 단순하지만 상징적인 질문인데, 어떤 답에 확실히 내놓기 보다는 무대로 증명하겠다는 메시지를 담았다"라고 했다.

하늘은 "키스오브라이프로 데뷔하면서 지금까지 활동하면서 '초심을 잃지 말자'는 말을 많이 했다. 초심이라면 돌아가야 할 과거가 아니라, 최선을 다 하자는 얘기 같아서 자주 얘기한다"고 짚었다.

키스오브라이프는 6일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 '후 이즈 쉬'를 발표한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com