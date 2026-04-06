키스오브라이프 "신곡, 환불하러 갈 때 들으시길…자신감 올라갈 것"

키스오브라이프 벨, 나띠, 쥴리, 하늘(왼쪽부터). 사진 제공=S2엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 신곡 포인트를 짚었다.

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키스오브라이프는 6일 서울 용산 블루스퀘어에서 두 번째 싱글 '후 이즈 쉬(Who is she)' 쇼케이스를 열고 "신곡은 환불하러 갈 때 들으면 자신감 올라갈 것"이라고 했다.

타이틀곡 '후 이즈 쉬'는 2000년대 댄스 팝의 직관적인 구성을 세련되게 풀어낸 댄스곡으로 밀레니엄 세대의 느낌을 현대적으로 재구성하며 신선함을 더했다. 무대에 오르는 순간 각성하는 아티스트의 모습을 중독적인 사운드와 멤버들의 매력적인 보이스로 표현했다.

쥴리는 "2000년대 댄스 팝의 향수를 담고 있다. 저희가 그런 감성을 좋아한다. 반복되는 비트가 심장을 쿵쿵 울린다"라며 "듣자마자 리듬이 타졌다"며 처음 곡을 들었을 때를 회상했다. 나띠 또한 "처음 들었을 때부터 우리 노래 같더라. 우리가 퍼포먼스로 잘 표현할 수 있겠다는 생각도 했다"라고 거들었다.

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하늘은 "시험을 볼 때나 면접을 볼 때, 그리고 환불하러 갈 때 들으면 자신감이 올라 갈 것이다"고 말했다.

포인트 안무도 전했다. 나띠는 "마이크를 잡고 퍼포먼스를 했다. '후 이즈 쉬' 답게 '너 누구야?' 라고 하는 동작이 포인트다"라며 퍼포먼스를 선보였다.

키스오브라이프는 6일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 '후 이즈 쉬'를 발표한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com