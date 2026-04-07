금발 리사, 몸에 장치 꽂고 파격 변신…글로벌 테크노 거장과 신곡 예고

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 블랙핑크 리사가 세계적인 테크노 뮤지션 애니마(Anyma)와 협업한 신곡을 예고하며 새로운 변신에 나섰다.

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리사는 7일 공식 SNS를 통해 애니마와 함께한 신곡 'Bad Angel'의 티저 영상을 공개했다. 오는 8일 발매를 앞둔 해당 프로젝트는 글로벌 팝 아티스트와 전자음악 프로듀서의 만남이라는 점에서 이목을 끌고 있다.

공개된 영상 속 리사는 기존 이미지에서 벗어난 파격적인 비주얼로 등장한다. 기계적 요소가 결합된 듯한 '타락한 천사'를 연상시키는 모습으로 어두운 공간 속 빛과 대비를 이루며 강렬한 인상을 남긴다. 애니마 특유의 미니멀하면서도 웅장한 디지털 연출이 더해지며 영상 전반의 몰입도를 높였다.

특히 'Bad Angel'이라는 제목이 암시하듯 티저에는 선과 악, 통제와 자유를 오가는 긴장감이 시각적으로 구현됐다. 리사의 새로운 음악적 색깔과 애니마의 실험적인 연출이 어떻게 결합될지 기대감이 모아진다.

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한편 애니마는 이탈리아 출신 DJ 겸 프로듀서로, 테크노 음악에 시각 예술을 결합한 공연으로 주목받아온 아티스트다. 리사와 애니마의 협업곡 'Bad Angel'은 오는 8일 전 세계 음원 플랫폼을 통해 공개된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com