[청룡랭킹] 황영웅, 기존 질서를 뒤흔들 대형 스타 등장! 타이틀 차지 여부에 초집중

출처=황영웅 인스타그램

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4월 청룡랭킹 남자 가수부분 투표가 황영웅의 등장으로 주목 받고 있다.

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이번 투표에서는 휴식기를 가졌던 황영웅이 복귀하며 후보에 올랐다.

지난 2023년 활동 중단 이후 3년만에 전남 강진에서 열린 제45회 강진청자축제를 통해 팬들앞에 나선 황영웅은 여전한 가창력을 발휘했다.

현장에는 전국에서 모인 가수 황영웅의 팬들이 기쁨의 눈물과 함께 응원하며 복귀 무대를 축하했다.

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성공적인 복귀 무대 이후 황영웅은 강진군에 고향사랑기부금 1500만원을 기탁하며 지역사회 나눔 실천에 앞장서며 선한 영향력을 행사했다.

열정적인 팬덤을 보유한 황영웅의 청룡랭킹 등장이지만 아직은 하위권에서 숨고르기를 하고 있는 상황이다.

현재 순위는 낮지만 아직 투표기간이 많이 남은만큼 팬덤이 한번 움직인다면 타이틀을 차지할 유력한 후보다.

오랜만의 복귀라는 이슈와 강력한 팬심을 바탕으로 기존 남자 가수의 판세를 뒤흔들 황영웅.

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대형 스타의 등장으로 이번 청룡랭킹은 많은 관심을 받고 있다.

황영웅이 4월 청룡랭킹 타이틀에 도전하는 이번 투표는 24일 자정까지 진행 된다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.