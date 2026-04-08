'김재중 보이그룹' 키빗업 "꿈꿔왔던 데뷔, 멤버들과 함께해 영광"

8일 서울 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 신인 보이그룹 KEYVITUP(키빗업. 현민·태환·세나·재인·루키아)의 미디어 쇼케이스. 키빗업 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.08/

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[스포츠조선 정빛 기자] '무서운 신예' 보이그룹 키빗업(KEYVITUP)이 데뷔 소감을 밝혔다.

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키빗업은 8일 서울 마포 메세나폴리스 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀에서 데뷔 쇼케이스를 열고 "꿈꿔왔던 순간, 멤버들과 함께 해서 영광스럽다"라고 했다.

키빗업은 이날 팀명과 동명의 데뷔 첫 EP 앨범을 발매하고 가요계에 당찬 데뷔를 알린다. 현민은 "꿈꿔왔던 순간을 멤버들과 함께 하고 있다는 게 영광스럽다"라고 했고, 루키아는 "아직 좀 떨리는데, 저희가 드디어 데뷔를 하게 됐다. 다같이 열심히 준비해온 만큼, 보여드리겠다"라고 데뷔 소감을 밝혔다.

김재중이 제작한 첫 보이그룹으로 데뷔 전부터 크게 주목받은 키빗업은, 비주얼과 실력을 다 갖춘 '케이팝의 정석' 신인 보이그룹의 탄생을 예고하며 기대감을 높여왔다.

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키빗업은 "우리의 음악은 세상의 문을 여는 열쇠이자, 세상을 깨우는 신호로 그 신호가 울릴 때마다. 새로운 무대와 새로운 가능성이 열린다. 그리고 그 확장의 순간마다 키빗업은 진화한다." 라는 슬로건을 내세운다. 기존의 틀을 깨고 새로운 트렌드를 이끌어 갈 차세대 케이팝 아티스트로 성장하겠다는 포부다.

팀명과 동명의 첫 EP 앨범은 타이틀곡까지도 팀 이름과 똑같은 '키빗업'으로 내세워 키빗업만의 색깔과 정체성을 확실하게 보여주겠다는 강한 자신감을 담았다. 나아가 키빗업이 나아가고자 하는 방향을 제시하는 타이틀곡에 멤버 전원이 직접 작사에 참여해 진정성을 더했다.

키빗업을 강조한 이유에 대해서는 현민이 "정해진 정답이 있는 세상에서 저희 만의 신념을 담은 앨범이라 생각해주시면 된다"고 설명했다.

태헌은 "저희 시작과 정체성을 알리는 곡이다"라고 했고, 루키아는 함께 작사한 것에 "밤을 새면서 작사를 했는데, 자신감이 생기는 것 같다"라고 말했다.

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퍼포먼스에 대해서는 재인이 "코러스 안무가 포인트다. 어깨를 으쓱 거릴 때 제가 최고다라는 마음을 추면 된다"고 짚었다.

K팝 신에 당찬 출사표를 던진 키빗업은 8일 오후 6시 첫 EP 앨범을 발매하고 본격적인 데뷔 활동에 돌입할 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com