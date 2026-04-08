키빗업 "김재중 조언? 하고 싶은 거 막 해라고…단톡방서 말씀주신다"

8일 서울 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 신인 보이그룹 KEYVITUP(키빗업. 현민·태환·세나·재인·루키아)의 미디어 쇼케이스. 키빗업 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.08/

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[스포츠조선 정빛 기자] 신예 보이그룹 키빗업(KEYVITUP)이 김재중이 전한 조언을 언급했다.

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키빗업은 8일 서울 마포 메세나폴리스 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀에서 데뷔 쇼케이스를 열고 "김재중 피디님이 '하고 싶은 거 막 해라'고 하셨다"라고 했다.

키빗업은 이날 팀명과 동명의 데뷔 첫 EP 앨범을 발매하고 가요계에 당찬 데뷔를 알린다. 현민은 "꿈꿔왔던 순간을 하고 있다는 게 영광스럽다"라고 했고, 루키아는 "아직 좀 떨리는데, 저희가 드디어 데뷔를 하게 됐다. 다같이 열심히 준비해온 만큼, 보여드리겠다"라고 데뷔 소감을 밝혔다.

김재중이 제작한 첫 보이그룹으로 데뷔 전부터 크게 주목받은 키빗업은, 비주얼과 실력을 다 갖춘 '케이팝의 정석' 신인 보이그룹의 탄생을 예고하며 기대감을 높여왔다.

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그런 만큼, 김재중이 전한 조언에도 궁금증이 생긴다 재인은 "피디님과 같이 있는 단톡방이 있는데, 무대에서 긴장하지 말고 할 수 있는 거 다하라고 하신다. 관리를 해주시기도 하지만, 프로로 현실적인 조언도 해주신다"고 했고, 세나는 "회사에서 월말평가를 받았을 때, 결과물이 안 나와도 꾸준히 하면 나올 것이라고 하신 말씀이 기억난다"라고 밝혔다.

태환은 "재중 피디님이 너가 하고 싶은 거 막 해라고, 그래야 너의 매력이 나온다고 하셨을 때, 편하게 할 수 있었다. 그게 많은 도움이 됐다"고 답했다.

K팝 신에 당찬 출사표를 던진 키빗업은 8일 오후 6시 첫 EP 앨범을 발매하고 본격적인 데뷔 활동에 돌입할 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com