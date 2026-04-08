키빗업 "김재중 보이그룹? 부담은 있지만…우린 김재중 아들들"

8일 서울 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 신인 보이그룹 KEYVITUP(키빗업. 현민·태환·세나·재인·루키아)의 미디어 쇼케이스. 키빗업 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.08/

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[스포츠조선 정빛 기자] 신예' 보이그룹 키빗업(KEYVITUP)이 김재중에 고마운 마음을 표했다.

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키빗업은 8일 서울 마포 메세나폴리스 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀에서 데뷔 쇼케이스를 열고 "김재중 보이그룹 부담은 있었다"라며 "그래도 김재중 아들들로 김재중 데뷔 당시도 봤다"라고 했다.

키빗업은 이날 팀명과 동명의 데뷔 첫 EP 앨범을 발매하고 가요계에 당찬 데뷔를 알린다. 현민은 "꿈꿔왔던 순간을 하고 있다는 게 영광스럽다"라고 했고, 루키아는 "아직 좀 떨리는데, 저희가 드디어 데뷔를 하게 됐다. 다같이 열심히 준비해온 만큼, 보여드리겠다"라고 데뷔 소감을 밝혔다.

김재중이 제작한 첫 보이그룹으로 데뷔 전부터 크게 주목받은 키빗업은, 비주얼과 실력을 다 갖춘 '케이팝의 정석' 신인 보이그룹의 탄생을 예고하며 기대감을 높여왔다.

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데뷔 전부터 '김재중 보이그룹'이라는 수식어로 불리는 것도 언급했다. 현민은 "부담이 없다면 거짓말이다. 회사 PD님이시기도 하지만, 가요계 대선배시다. 존경스러운 한 분의 선배님이시다 그만큼 재중 PD님의 첫 제작 보이그룹에 부담이 됐는데, 저희가 대화하는 시간이 있었다. 그때 마인드를 바꾸자 했다. 계속해서 부담감을 가지고 있으면, 나아질 게 없다고 생각했다. 모토가 계속 성장하는 거라 생각해서, 이번 기회로 주목 받게 됐으니 저희 실력과 성장을 증명하고 싶다"라고 전했다.

김재중의 아이돌 데뷔 당시를 돌이키기도 했다. 현민은 "PD님의 아들들이니, PD님의 데뷔 당시를 봤다. 그 당시 각오나 독기를 닮고 싶더라. PD님은 어나더레벨이라 생각하지만, 따라가려고 한다"고 했고, 태환은 "막내 저음 랩만큼은 저희가 나은 거 같다"라고 덧붙였다.

K팝 신에 당찬 출사표를 던진 키빗업은 8일 오후 6시 첫 EP 앨범을 발매하고 본격적인 데뷔 활동에 돌입할 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com