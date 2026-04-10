김상혁, 경고에도 또 '이혼' 소환…참다못한 전처, 공개 저격→영상 삭제 "괴롭다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 클릭비 김상혁의 전처가 유튜브 영상에서 자신이 언급된 것에 불쾌감을 드러낸 가운데 해당 영상이 삭제됐다.

Advertisement

지난 9일 김상혁의 전처이자 얼짱 출신 송다예는 자신의 개인 계정에 "내 전남편은 연예인이다. 전 남편은 방송 나갈 때마다 이혼 얘기를 해서 원치 않는 기사가 나고 난 이 상황을 몇 년에 한 번씩 겪고 있다"라며 김상혁의 이혼 언급에 불편함을 드러냈다.

그는 "본인이 얘기하지 않아도 진행자가 얘기를 꺼낸다든지 어떤 방식으로든 그 화제가 나온다"라면서 "직접 날 언급하지 않았더라도 상대가 불편해하니 그 내용을 편집해달라고 할 수 있지 않나"라고 말했다.

그러면서 송다예는 "처음에는 방송 나갈 소재가 진짜 없나보다 하고 참다가 이런 일이 두 번 세 번 계속되길래 방송에서 이혼에 대한 언급, 나에 대한 언급 자체를 하지 말아 달라고 기자와 인터뷰를 하고 기사를 통해 경고도 했다"라면서 그럼에도 계속되는 이혼 언급을 지적했다.

Advertisement

송다예는 "본인에게도 좋은 기억이 아닐 텐데 어딘가에 출연할 때마다 그 주제를 꺼내는 건가"라면서 "그걸 내보내는 유튜브 방송사도 이해가 안 간다. 잊고 잘 사는 사람 입장에서 그때 생각하면 너무 괴롭다"라며 심리적 부담을 호소했다.

Advertisement

앞서 지난 7일 유튜브 채널 '만리장성규'에서는 '1세대 아이돌 근황 올림픽 최초 공개'라는 제목으로 김상혁의 출연 예고편이 공개됐다.

영상 속 김상혁은 "술은 마셨지만 음주 운전은 하지 않았다"는 발언에 대해 이야기 한다. 특히 장성규는 "아내와 김상혁의 전 제수씨와 식사도 했다"라며 언급해 화제를 모았다. 그러나 10일 오전 기준, 해상 영상은 삭제된 상태다.

Advertisement

한편, 김상혁은 2019년 6살 연하 쇼핑몰 CEO 송다예와 결혼했으나 1년 만에 이혼했다. 이후 김상혁은 지난해 4월 KBS2 '살림남2'에 출연해 과거 어머니가 교제하던 남성에게 사기를 당해 23억 가량의 피해를 입었다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com