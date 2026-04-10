'민아♥' 온주완 "일 없이 작품 기다리는 시간 비참" 안타까운 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] '전현무계획3'에 '먹친구'로 출격한 배우 온주완이 솔직 털털한 입담은 물론, 화려했던 반전 과거까지 소환해 웃음을 안긴다.

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10일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 26회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '대전의 아들'이자 걸스데이 민아 남편인 온주완과 함께 '대전 MZ' 픽 맛집을 섭렵하는 하루가 펼쳐진다.

이날 대전에 뜬 세 사람은 냉삼겹과 오징어 매운탕으로 유명한 맛집으로 향하던 중, 과거 이야기를 나눈다. 차 안에서 전현무는 "'대전쓰나미'로 유명했다던데 인기를 다 휩쓸었다는 거냐?"고 묻고, 온주완은 "학창시절에 비보잉을 했다. 쪽지나 선물을 적지 않게 받았다"며 웃는다. 이에 곽튜브는 "하이틴 스타였겠다. 이름도 온주완이라서 더~"라며 '만찢남'급 이름을 언급하지만, 온주완은 "본명이 송정식인데?"라고 정정한다. 당황한 곽튜브는 "(본명이) 더 멋지다"고 받아쳐 대환장 케미를 발산한다.

잠시 후, 대전 MZ들이 사랑하는 냉삼집에 도착한 세 사람은 삼겹로스를 영접한다. 이때 온주완이 집게를 잡자, 곽튜브는 "근육맨을 믿는다"며 그의 고기 굽는 스킬을 기대한다. 실제로 온주완은 화려한 전완근을 자랑하며 능숙하게 고기를 굽는다. 이를 본 전현무는 "(집에서도) 요리를 잘하냐?"고 돌발 질문하는데, 온주완은 민아와의 신혼 일상을 떠올리게 하는 답변을 내놓아 부러움을 자아낸다.

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이후 온주완은 오징어 매운탕과 볶음밥까지 야무지게 '올킬'하고, 전현무는 "잘 먹네"라며 찐 감탄한다. 그러자 온주완은 "일주일에 헬스장을 다섯 번 간다"며 남다른 '먹력'의 비결을 밝힌다.

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이어 "운동을 시작한 이유는 '일이 없어서'였다. 작품을 기다리는 시간이 너무 비참해서 내 의지로 할 수 있는 걸 찾다가 운동을 시작했다"고 솔직하게 고백한다. 전현무는 공감의 눈빛을 보내면서도, "난 지금 누가 발 좀 주물러줬으면 좋겠다"는 현실 반응을 내놓아 현장을 초토화시킨다.

맛있는 음식과 솔직한 이야기, 유쾌한 티키타카가 뒤섞인 세 사람의 대전 먹트립은 10일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 26회에서 확인할 수 있다.

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한편 온주완은 걸스데이 출신 배우 방민아와 지난해 11월 인도네시아 발리에서 비공개 결혼식을 올렸다.

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jyn2011@sportschosun.com