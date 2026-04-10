'한강뷰 아파트' 임우일, 냉장고 상태 '충격'…유통기한 폭탄 터졌다

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[스포츠조선 정유나 기자] '나 혼자 산다'에서 임우일이 드디어 '판도라의 상자'인 냉장고를 뒤엎는다. '음식들의 유배지'로 불리던 냉장실과 냉동실이 어떻게 변할지 관심이 쏠린다.

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오늘(10일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 문기영 정지운)에서는 요리 학원에 다니는 임우일의 일상이 공개된다.

임우일이 큰 결심을 하고 닫혀 있던 냉장고 문을 연다. 그의 냉장실과 냉동실에는 어디선가 유배(?) 온 음식 봉투들이 가득한 상황. 임우일은 "요리를 배우고 나서부터는 냉장고 상태가 신경 쓰이더라. '더 이상 미루면 안 되겠다'라는 생각이 들었다."라며 냉장고 대청소를 시작한다.

공개된 사진 속에는 임우일이 냉장고에서 꺼낸 봉투 속 음식들을 정리하는 모습이 담겨 있다. 특히 그동안 냉장실 속 터줏대감으로 자리 잡았던 커피컵들까지 꺼내며, 임우일은 "가장 힘든 선택이었다."라고 심정을 밝혀 웃음을 자아낸다.

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유통기한이 지난 소스들과 음료를 비우던 임우일은 예상치 못한 봉변을 당하고 실소를 터뜨린다. 도대체 그에게 어떤 일이 벌어진 것인지 궁금증을 자아낸다.

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또한 임우일은 요리 학원에서 직접 만든 음식들로 '저녁 한상'을 차린다. 그동안 라면과 냉동해 둔 배달 음식으로 식탁을 채웠던 임우일의 달라진 저녁 식사 모습에 기대가 모인다.

임우일의 냉장고 대청소 현장은 오늘(10일) 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com