'44kg' 한혜연, 16kg 감량 후 위고비 의혹 해명...달라진 옷핏 "많이 입어봐야"

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[스포츠조선 김수현기자] 스타 스타일리스트 한혜연이 '옷 잘 입는 법'에 대한 문의에 답했다.

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10일 한혜연은 "어떻게하면 옷 잘 입을 수 있냔 질문을 젤 많이 받는 편~"이라며 직접 스타일링한 자신의 옷들을 공개했다.

한혜연은 "정답은? 많이 입어본 사람 당해낼 재간이 없음!!"이라며 자기 패션을 뽐냈다.

그는 "어제 라이브 끝나고 부지런히 입어본 4가지 룩~ 26 SS컬렉션은 'Layers of Time'이란 테마로 자연스럽게 쌓아온 시간의 결에 깊이있는 모던함을 담아 고급스러운 소재감, 한끗있는 미니멀한 디자인, 깊이 있는 컬러 팔레뜨가 돋보이는 듯~ 그래서 옷도 에이징이 되면 더 멋스러워지는법"이라며 프로다운 여유를 보였다.

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한편 한혜연은 다이어트를 통해 16kg를 감량해 현재 44kg를 유지하고 있다.

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한혜연은 '위고비 다이어트 의혹'에도 해명해야 했다. 그는 "주사를 맞았느냐는 질문을 많이 받는다. 그럴 때마다 화가 난다"며 자신은 운동과 식단으로 살을 뺐다고 강조했다.

이후 한혜연은 다이어트 비법에 대해 "오전에 아무것도 안 먹고 공복 상태에서 러닝을 한다. 운동이 다이어트에 차지하는 비중은 10%, 나머지 90%는 식단이다. 저녁 7시 반 이후엔 아무것도 먹지 않는다"라고 밝혔다.

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shyun@sportschosun.com