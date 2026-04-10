김신영, 신발로 집 산다...30만→3500만원 '120배 폭등' 실화

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김신영이 0만 원에 산 운동화가 3500만 원으로 오른 남다른 컬렉션을 공개해 놀라움을 안겼다.

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10일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 첫 무지개 회원 김신영의 집이 공개됐다.

김신영의 거실은 힙한 느낌의 분위기로 다양한 아이템들로 알록달록하게 꾸며졌다. 또 쇼룸 버금같은 미로 같은 옷방도 감탄을 자아냈다.

옷방을 벗어나 두 번째 방은 '데님방'이었다. 깔끔하게 구분된 각종 청 옷들. 김신영은 '귀한 데님'에 "천만 원 단위의 데님이 있다"라 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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멀티샵 뺨치는 신발방은 한정판 신발로 가득했다. 기안84는 "저거 진짜 비싼 거다"라 했고 코드쿤스트 역시 "저거 1번 판이 진짜 귀하다"라고 귀한 신발들을 알아봤다.

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얼룩 하나 없이 깨끗하게 관리 중인 김신영의 신발들. 그는 "제가 땅을 잘 안밟는다. 집순이라 흙을 안밟는다"라 했다.

워커 구두존도 따로 구비되어 있었다. 코트쿤스트는 "몇 천 켤레 있죠?"라 물었고 김신영은 "700켤레 이후부터는 안 셌다"라 끄덕였다.

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김신영은 "세 살 위 오빠가 있다. 어렸을 때 운동화까지 물려 신은 거다. 내가 원하는 신발을 사기 어려웠던 환경이 있었기 때문에 '내가 돈 벌 수 있을 때 사자' 해서 고등학교 때 갈빗집에서 일해서 산 운동화도 있다"라 했다.

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30만 원에 사서 현재 3500만 원이 된 신발까지, 김신영은 "이걸 다 팔면 이 집을 살 수가 있다. 근데 그 행위 자체가... 우리 아이들을 어떻게 버리냐"라고 고개를 저었다.

shyun@sportschosun.com