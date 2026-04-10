한화가 박해민을, KT가 박찬호를 잡았다면...지금의 오재원-이강민이 있었을까

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[스포츠조선 김용 기자] 박해민, 박찬호 FA로 잡았다면 지금의 오재원, 이강민이 있었을까.

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모든 건 가정이라고 하지만, 정말 한 끝 차이로 한 사람과 한 팀의 운명이 달라지는 경우가 많다.

신인 선수들이 그렇다. 정말 출중한 기량을 가지고 있어도 어떤 팀을 만나느냐에 따라 만년 후보가 될 수도 있고, 조금 부족한 기량을 갖고 있더라도 운 좋게 신인 시절부터 주전으로 뛰는 경우도 있다.

예를 들면 삼성 라이온즈 이재현이 그렇다. 강한 어깨에, 장타력을 갖춘 전도유망한 유격수. 하지만 만약 그가 입단할 때 지금 감독인 박진만과 같은 베테랑 명유격수가 있었다면 시합을 뛸 수 있었을까.

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올시즌 그 어느 때보다 신인 야수들의 돌풍이 거세다. 그 중심에 한화 이글스 오재원과 KT 위즈 이강민이 있다. 오재원은 강팀 한화의 주전 중견수이자 리드오프로, 이강민은 역시 우승 후보인 KT의 주전 유격수로 맹활약중이다.

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 박해민이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.31/

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오재원은 개막 초반 좋았던 기세가 조금은 꺾인 상태지만 김경문 감독은 "기다려주면 된다. 신인은 인내심을 갖고 키워야 한다"고 말할 정도로 신뢰가 두텁다. 타율이 3할에 육박하는 이강민은 이강철 감독이 '레전드' 이종범 이름을 꺼내며 비교하는 수준이다.

이 선수들이 주전이라는 건, 그만큼 그 포지션 적임자 선배들이 없었다는 의미다. 감독들도 고심 끝에 신인 선수의 가능성을 보고 투입한 것이다. 한화의 중견수, KT의 유격수 문제는 몇 년 묵은 것이었다.

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그래서 두 팀 모두 FA 시장에 뛰어들었었다. 한화는 FA도 FA지만 지난해 각 팀 주전급 중견수들 트레이드를 적극적으로 추진했었다. FA 시장에서는 박해민(LG)에 관심을 보였었다. KT 역시 박찬호(두산)에게 엄청난 오퍼를 한 게 널리 알려졌다.

22일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 KIA의 시범 경기. 5회 중견수 플라이로 아웃 당한 두산 박찬호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.22/

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만약 한화가 박해민을, KT가 박찬호를 잡았다면. 오재원과 이강민이 아무리 뛰어나도 4년은 백업이었을 것이다. 두 사람에 치여 2군에 갔을 수도 있고, 1군에 있어도 백업이거나 다른 포지션 경쟁을 했을 가능성이 매우 높다.

하지만 두 어린 선수에게는 다행히(?) 두 팀의 FA 계약이 바라는 대로 이뤄지지 않았고, 그렇게 1년차부터 주전이라는 영광의 타이틀을 달 수 있게 됐다. 이렇게 신인부터 무럭무럭 성장하면, 선수들의 꿈인 FA 계약을 3번까지도 기대해볼 수 있다. 야수라면 충분히 가능하다.

물론 주전이 됐다고 끝은 아니다. 지금 잡은 기회를 쭉 유지하려면, 결국 실력으로 증명해야 한다. 이제 각 팀들의 견제가 엄청나게 심해질 타이밍이다. 이걸 이겨내지 못하고 무너진다면, 신인의 한계라는 평가 속에 영광의 시절이 사라질 수 있다. 부단한 연구와 노력이 필요하다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com