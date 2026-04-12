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이순실, 잘나가던 식당 폭삭 망했다 "월 매출 1억도 찍었는데…이제는 50만 원" ('사당귀')

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이순실, 잘나가던 식당 폭삭 망했다 "월 매출 1억도 찍었는데…이제는 50만 원" ('사당귀')

[스포츠조선 이우주 기자] '사당귀' 이순실이 식당 매출 폭락에 대한 걱정을 털어놨다.

12일 방송된 KBS2 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 이순실과 신기루의 만남이 그려졌다.

서로의 팬이라는 두 사람은 설레는 마음을 안고 드디어 만났다. 신기루의 조부모님의 고향 역시 황해남도라 신기루도 이북 음식에 익숙하다고. 신기루는 "슴슴한데 계속 생각나는 매력이 있더라"라고 밝혔고 이순실은 평양냉면, 만두, 코다리조림 등 신기루를 위한 이북요리 한상을 선보였다.

만두를 본 신기루는 이순실에게 "만두 몇 개까지 먹어봤냐"고 물었고 이순실은 "40개"라고 답해 놀라움을 자아냈다. 이순실은 "물만두 크기였는데 먹으면서 세보니까 40개를 먹었더라. 창피해서 더 못 먹었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

이에 신기루도 "저도 만두를 너무 좋아한다. 굴림만두는 팝콘처럼 먹는 거 아니냐. 그거를 한자리에서 70개 먹는다"며 "찢었다고 하지 않냐. 제 별명이 만찢녀다. 만두 찢은 여자"라고 밝혀 놀라움을 더했다. 김숙은 "옛날에 시댁에서 LA 갈비를 구워주는데 그걸 혼자 4kg을 먹었다. 시댁에 서 붙은 별명이 시댁에서 4kg 먹었다고 '엘사'다. 정말 잘 먹는다"고 신기루의 남다른 먹성에 감탄했다.

이순실, 잘나가던 식당 폭삭 망했다 "월 매출 1억도 찍었는데…이제는 50만 원" ('사당귀')

한창 오픈할 시간이 됐는데도 이순실의 식당은 아무도 오지 않고 텅텅 비어있었다. 이순실은 "오픈한지 7개월 됐는데 작년 8월에는 1억 매출을 찍을 때가 있었고 손님이 꽉 차있었다. 그렇게 잘 나왔던 매출이 겨울되니까 꼬부라졌다"며 "80% 매출이 감소했다. 폭삭 망했다. 어떻게 할 수 없어서 녹두전, 코다리찜에 메뉴를 추가했다"고 토로했다.

현재 이순실의 식당 메뉴는 무려 20가지. 하지만 이순실은 "노력한 거에 비해 매출이 너무 작다. 어제는 50만 원밖에 못 벌었다"고 털어놨다.

신기루가 "홈쇼핑, 온라인 매출은 괜찮다고 하던데"라고 묻자 이순실은 "엄청 잘나온다. 거기서는 돈 잘 나온다. 근데 식당만 그렇다. 재작년 만두 판매 매출만 40억이었고 작년에는 70억이 나왔다. 만두 물량도 없어서 못 팔 정도다"라고"라고 토로했다.

그럼에도 식당 운영을 포기하지 않는 이유에 대해 이순실은 "이걸 통해서 내가 해야 할 일도 있다. 우리 탈북민이 35,000명이 와있는데 탈북민들이 식당을 많이 한다. 그래서 저한테 문의 전화도 많이 온다. 내가 직접 솔선수범이 돼서 터를 잡는 모델이 되고 싶은 게 꿈이다. 이걸 꼭 실현하고 싶어서 식당을 포기 못한다"고 남다른 사명감을 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

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