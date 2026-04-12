윤승아 "결혼 당시 43kg→현재 50kg"…11년 만에 다시 드레스 입은 사연

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 윤승아가 결혼 11주년을 맞아 웨딩드레스 투어에 나서며 설렘 가득한 근황을 전했다.

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12일 공개된 유튜브 채널 '승아로운'에는 '화제의 11주년 웨딩촬영. 드레스투어 같이 하실래요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

윤승아는 "결혼을 다시 하나 궁금하시죠?"라며 쑥스러운 웃음으로 운을 뗐다. 이어 "11년 만에 웨딩드레스를 입어보러 왔다"며 "이유는 이따 공개된다"고 밝혀 궁금증을 자아냈다.

오랜만의 드레스 피팅에 그는 "너무 어색하다"고 연신 웃음을 터뜨리면서도 "결혼할 때는 샵 두 군데만 보고 두 시간 만에 끝냈다. 사진도 거의 안 찍었다"고 당시를 회상했다. 이어 "드레스 입는 게 생각보다 힘들어서 빨리 끝냈던 기억이 있다"며 "오늘은 최대한 즐겨보려고 한다"고 달라진 마음가짐을 전했다.

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특히 윤승아는 "결혼 당시 43kg였는데 지금은 50kg 가까이 된다"며 솔직한 체중 고백으로 웃음을 자아내기도 했다. 그는 "어제 불고기 전골을 먹어서 배에 그대로 있다"며 털털한 매력을 드러냈다.

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이날 다양한 웨딩드레스를 입어본 윤승아는 "이런 스타일을 그때 알았으면 입어봤을 것 같다", "지금은 오히려 편하고 자연스러운 게 좋다"며 취향 변화를 밝혔다. 또 "우리 집 남자들을 데려왔어야 했다"며 남편 김무열과 아들을 떠올리기도 했다.

무엇보다 이번 드레스 투어의 이유는 결혼 11주년 기념 가족사진 촬영이었다. 윤승아는 "작년에 10주년 사진을 찍고 싶었는데 못 찍어서 아쉬웠다"며 "11주년에 제대로 가족사진을 남겨보려고 급하게 준비 중"이라고 설명했다. 이어 "지금 마음에 드는 드레스가 두 개 있다. 다음 영상에서 어떤 걸 선택했는지 공개하겠다"고 예고했다.

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윤승아는 "웨딩 때 못 해본 것들을 지금 해보고 싶었다"며 "다양한 드레스를 입어보니 너무 재미있었다"고 만족감을 드러냈다.

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한편 윤승아는 2015년 김무열과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있으며, 꾸준히 유튜브를 통해 일상과 가족 이야기를 공유하며 팬들과 소통하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com