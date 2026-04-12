슬리피, 가짜 생활고 논란 터졌다 "포르쉐 탔다고 밥솥 사러 갔다가…아무도 안 믿어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 래퍼 슬리피가 가짜 생활고 논란에 억울함을 토로했다.

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11일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에서는 '은혜 갚은 딘딘'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

딘딘은 게임 회사 대표인 지인과 래퍼 슬리피를 만나 다양한 이야기를 털어놨다.

슬리피는 딘딘, 지인과의 첫 만남을 떠올리며 "사실 형을 처음 만났을 때 지금 형이 부자, 큰 사람 이런 느낌이지만 처음에는 형도 힘들었다. 그때 나도 제대로 정산 받은 적도 없고 힘드니까 공감대가 형성이 됐다. 그러다 형이 잘 되고 나도 '진짜 사나이' 하면서 조금씩 잘 될 때였다"고 밝혔다.

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딘딘은 "형이 '라스' 나왔을 때 다 같이 모여서 봤다"고 떠올렸고 슬리피는 "거기서 다같이 모여서 '이제 스타 된다'고 기대했다"고 밝혔다.

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그러면서 딘딘은 슬리피가 연예인병이 있었다고 폭로했다. 딘딘은 "'진짜사나이' 찍고 갑자기 꺼드럭거리더라. 그래서 나랑 다른 형이랑 '이제 슬리피랑 못 놀겠다'고 했다"고 질색했다.

딘딘은 "생각해보면 그때 (대표) 형이 맨날 사주고 형이 슬리피 형한테 포르쉐를 줬다. 타던 차를 빌려줬다"고 밝혔다. 슬리피는 "다른 사람이 들으면 신차 같지 않냐. 계속 엔진 멈추는 차를 빌려줬다. 20년 된 차였다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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딘딘은 "근데 그거를 처음 타고 먹자 골목에 온 거다. 노래 엄청 크게 틀고 왔는데 차가 시동이 안 걸렸다"고 폭로했고 슬리피는 "그게 방송에도 나갔다. 내가 밥솥 사러 가는데 힘든데 포르쉐 타고 전기밥솥 타러 간다고 (욕하더라)"라고 토로했다.

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딘딘은 "욕 엄청 먹었다. 지인이 빌려줬다 하니까 무슨 지인이 포르쉐를 빌려주냐고 더 그랬다"고 밝혔고 지인은 "내가 너무 마음이 너무 아프더라"라고 미안해했다.

wjlee@sportschosun.com