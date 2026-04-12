효연, 소녀시대 20주년 계획 '또' 몰랐다…"단톡방 글씨 많으면 싫어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 소녀시대 효연이 '불통의 아이콘'으로 불리게 된 이유를 직접 밝히며 웃음을 자아냈다.

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12일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 소녀시대 효연, 티파니가 출연했다.

이날 김성주는 "내년이면 소녀시대 데뷔 20주년인데 계획이 있냐"고 물었고, 효연은 "지금부터 세워야 한다. 계획 담당은 티파니다. 꼼꼼하고 멤버들을 잘 컨트롤한다"고 답했다.

이에 티파니는 "이미 계획이 있다. 그런데 효연이가 단톡방을 잘 안 본다"며 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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티파니는 "메시지를 보내면 48시간 내에 답을 줘야 진행이 되는데 효연이는 잘 안 읽는다"고 토로했고, 효연은 "글씨가 많으면 읽기 싫다. 200~300개 쌓여 있으면 포인트만 보는데 그게 엇나갈 때가 많다"고 솔직하게 인정했다.

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이와 관련된 일화도 공개됐다. 티파니는 "15주년 컴백 때 배경이 핫핑크니까 의상은 뉴트럴 톤으로 맞추자고 했는데 효연이 혼자 핫핑크를 입고 왔다"고 밝혔고, 효연은 "핫핑크라는 글자만 보고 준비했다. 나도 당황했다"고 해명해 웃음을 더했다.

효연은 결국 "늦어서 미안하다"며 공개 사과를 전했고, 티파니는 최근 효연을 위해 객관식으로 메시지를 보내고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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olzllovely@sportschosun.com