심현섭, 신혼인데 벌써 투덜 "휴일에도 ♥정영림 따라다녀야" 현실 발언

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 심현섭이 신혼 1년 차에 현실적인 남편의 속내를 드러냈다.

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12일 유튜브 채널 '정영림 심현섭'에는 '와이프 방해 안하는 나는야 배려 심서방!'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 두 사람은 한적한 곳에서 데이트를 즐기며 솔직한 대화를 나눴다. 특히 정적이 흐르자 심현섭은 "말 안 하고 5분 있었는데 속으로 죽는 줄 알았다"며 특유의 입담을 터뜨려 웃음을 자아냈다.

정영림이 조용히 책을 읽는 모습을 보이자 심현섭은 "평소에 책도 안 읽으면서 읽는 척한다"고 장난을 치는가 하면, "책 보는 유튜브를 만들어라"라며 농담을 던지기도 했다. 이에 정영림은 "동화에도 얻을 게 많다"며 받아치며 티격태격 케미를 이어갔다.

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또 심현섭은 "결혼 10년, 20년, 30년 차 분들 정말 존경한다. 와이프 따라서 휴일에도 움직여 줘야하지 않느냐"고 현실적인 결혼 생활에 대한 생각을 털어놓기도 했다. 이에 정영림은 "집에서 10분이면 나올 수 있다. 멀리 나온 것도 아니고"고 받아쳤다.

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이어 심현섭이 "요즘은 내가 모시고 사는 것 같다"고 너스레를 떨자, 정영림은 "밥도 안 챙겨주면서 무슨 소리냐"고 받아쳐 웃음을 더했다.

두 사람은 최근 바쁜 일정으로 인해 자주 만나지 못했다고 밝히며 "싸울 시간도 없었다"고 털어놨다. 그러면서도 서로를 향한 장난과 배려를 이어가며 다정한 분위기를 드러냈다.

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한편 심현섭, 정영림 부부는 예능 '조선의 사랑꾼'으로 인연을 맺고 지난해 4월 결혼식을 올렸다.

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현재 두 사람은 2세를 위해 시험관 시술에 도전하고 있다. 정영림은 '조선의 사랑꾼'을 통해 일까지 그만두고 시험관 임신에 도전 중인 근황을 공개했다.

jyn2011@sportschosun.com