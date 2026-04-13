'열애 인정' 지예은♥바타, 이때부터 썸 탔나..투샷 보니 '연인 분위기'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 지예은이 댄서 바타와 열애를 인정한 가운데, 두 사람의 투샷에도 관심이 쏠리고 있다.

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13일 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트측은 "동료로 지내오던 두 사람은 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다. 따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다"라고 밝혔다.

1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회 친구로 지내다 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.

열애 인정과 함께 과거 두 사람이 함께한 콘텐츠도 재조명되고 있다. 바타는 지예은이 지석진과 결성한 프로젝트 그룹 '충주지씨'가 지난해 워터밤 서울 2025 무대에 올랐을 당시, 신곡 '밀크쉐이크'의 안무를 제작한 인연이 있다. 특히 지예은이 직접 바타를 안무가로 섭외한 사실이 알려지며 눈길을 끌었다.

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당시 공개된 댄스 챌린지 영상 속 두 사람은 자연스러운 호흡을 자랑하며 케미를 뽐냈다. 지예은은 바타 옆에서 사랑스러운 매력으로 안무를 소화해 이목을 집중시켰다.

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한편 지예은은 2017년 웹드라마 '하우투'로 데뷔했으며 쿠팡플레이 예능 'SNL 코리아' 크루에 합류하며 주목받았다. SBS '런닝맨' 고정 멤버로 활약, 예능 블루칩으로 자리잡았다.

바타는 댄스 크루 위댐보이즈를 이끄는 리더로, 위댐보이즈는 2022년 Mnet '스트릿 맨 파이터'에서 준우승을 차지했다. 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)', 지코의 '새삥' 등 안무를 맡기도 했다.

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jyn2011@sportschosun.com