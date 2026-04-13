과즙세연, ♥11살 연상 BJ와 열애 발표 "8개월째 사랑 중"[공식]

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[스포츠조선 김소희 기자]BJ 과즙세연(본명 인세연)이 열애 사실을 직접 공개했다.

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13일 BJ 케이는 '케이 중대발표'라는 제목으로 라이브 스트리밍을 진행했다. 이날 방송에는 과즙세연이 함께 출연해 케이와 8개월째 교제 중이라고 밝혀 시청자들의 이목을 집중시켰다. 두 사람은 지난해 7월 지인의 결혼식에서 처음 인연을 맺은 뒤, 같은 해 8월부터 본격적으로 연인 관계로 발전한 것으로 전해졌다.

한편 과즙세연은 2000년생, 케이는 1989년생으로 두 사람은 11세의 나이 차이를 극복한 연상·연하 커플로 눈길을 끌고 있다.

또한 과즙세연은 지난 2024년 8월 방시혁 하이브 의장과 미국 LA 베벌리힐스의 한 거리에서 함께 목격돼 화제를 모았던 인물이다. 당시 방시혁과 과즙세연은 "하이브 사칭범을 잡는 과정에서 알게 됐으며 미국에서는 유명 식당 예약을 도와준 것 뿐"이라는 입장을 전했다. 이후 과즙세연은 '고등래퍼2' 출신 래퍼 김하온과 열애설에 휩싸이기도 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com