최홍만, 뇌종양 수술 숨겼다...20kg 빠진 충격 이유 "사람에게 상처받아"

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[스포츠조선 김수현기자] 비밀리에 뇌종양 수술을 받았던 최홍만이 간암 투병을 마치고 온 심권호에 깊이 공감했다.

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13일 TV조선 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 간암 투병을 극복한 '레슬링전설' 심권호의 건강한 근황이 공개됐다.

간암 수술 후 힐링을 하러 온 심권호, 이를 맞이하기 위해 최홍만과 윤정수가 공항으로 향했다.

압도적인 피지컬로 씨름판을 휩쓸며 천하장사 1회, 백두장사 3회라는 레전드 경력을 쌓은 최홍만은 입식 타격의 최강자를 가리는 격투기 대회인 'K-1'에 도전, 밥 샙 등 세계적인 선수들과 어깨를 나란히 하며 승승장구했다.

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하지만 갑작스러운 경기 포기와 기권패 소식이 전해지자, 당시 팬들로부터 실망 섞인 비난을 받기도 했다.

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지난해 11월 최홍만은 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 2008년 전성기에 잠적한 이유에 대해 "뇌종양 수술을 받고 3개월만에 복귀전을 치렀다. 당시 계약이 되어있어서 어길 수가 없는 상황이었다"라고 털어놓아 안타까움을 자아낸 바 있다.

최홍만은 " 3개월동안 근육도 빠지고, 정신적으로도 힘들었다. 연장전에서 포기를 했다. 기권을 했는데, 거센 비난을 받았다. 이길 때는 응원을 많이 해주시는데 지면 엄청 욕을 했다. 그게 마음에 쌓였다"며 악플로 20kg가 빠졌다고 밝히기도 했다.

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김국진은 "최홍만 선수가 운동하다가 큰 수술을 한 번 받았다. 정신적, 육체적으로 모든 것에 어려움을 겪었다. 그러니까 아픈 권호를 보고 그 심정을 같이 느끼는 것"이라며 당시 최홍만이 비밀리에 받은 뇌종양 수술에 대해 대신 전했다.

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이에 정이랑 역시 "(본인도 겪었기에) 남 같지가 않은 거구나..."라고 안타까워했다.

현재 제주도에 살고 있나는 최홍만은 "저 운동 열심히 하고 있다. 아직 은퇴 안했다"라며 근육을 자랑했다.

심권호는 얼굴이 좋아진 최홍만에 대해 "헬스는 잘 하고 있냐"라 궁금해 했다. 최홍만은 "매일 헬스하고 산행하고 일 없을 때는 항상 운동만 하고 있다"라 깍듯하게 답했다.

심권호는 "요새 방송에 많이 나오는 거 보니까 기분이 좋더라. 제주도에서 사는 거 좋냐"라 물었고, 최홍만은 "제가 확실히 변했다. 뭔가 마인드가 바뀌더라. 사람한테 상처를 받은 게 사람으로 치유가 되더라"라 털어놓았다.

간암을 앓은 심권호에 최홍만은 "암은 어쩔 수가 없더라"라며 2017년에 암으로 별세한 어머니에 대해 이야기 하기도 했다.

shyun@sportschosun.com