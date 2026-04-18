“딸 비만” 함소원, 전남편 진화와 양육 갈등..“애아빠가 문제야”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 함소원이 전남편 진화와의 육아 방식에 대한 고민을 털어놨다.

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함소원은 18일 개인 계정에 "#다이어트 #비만 #아빠 #문제야"라는 해시태그와 함께 "어쩌죠. 우리 예쁜이가 살이 찌고 있다"고 밝혔다.

그는 "주말에 아빠 만나지 말라고 할 수도 없고 주말에 아이와 만날 때마다 뭘 그렇게 먹이는지 애가 살이 쪄서 돌아옵니다"며 "슬슬 찌더니 결국비만 판정"이라고 전했다.

이어 "저는 먹이는 게 저와 메뉴가 같아서 살이 찔 이유가 없는데 대체 둘이 주말에 무엇을 먹는 걸까요??"면서 "하지만 이제부터 제가 관리 시켜야겠습니다. 혜정이 다이어트 시작입니다~!!!"라고 덧붙였다.

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한편 함소원은 2018년 18세 연하의 진화와 결혼했지만 2022년 각자의 길을 선택했다. 이후에도 딸을 중심으로 함께 생활과 분리를 오가는 독특한 관계를 유지 중이다. 최근 MBN '동치미'에서 진화는 함소원과 재회를 바라는 마음을 전하며 사과하는 장면이 공개되기도 했다.

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이에 대해 함소원은 재결합 가능성을 "절반에 조금 못 미치는 수준"이라고 표현하며 신중한 태도를 보였다.

tokkig@sportschosun.com