대구에서 0.429인데 어제 그냥 뺏다구? 오늘 다시 2번 복귀. LG라인업 더 강해졌네[대구 현장]

1일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 7회말 LG 문성주가 안타를 날린 뒤 2루를 노렸지만 태그아웃 당하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.01/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 6회말 2사 만루 LG 문성주가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

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[대구=스포츠조선 권인하 기자]문성주가 돌아왔다.

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LG 트윈스가 대구에서 가장 잘치는 타자를 다시 2번에 올려놓았다.

LG는 18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 원정경기에 박해민(중견수)-문성주(좌익수)-오스틴(1루수)-문보경(지명타자)-오지환(유격수)-천성호(3루수)-홍창기(우익수)-박동원(포수)-신민재(2루수)로 선발라인업을 구성했다.

전날엔 문성주가 빠지면서 2번 자리에 천성호가 들어갔고, 이재원이 문성주를 대신해 8번-좌익수로 선발 출전할 예정이었으나 경기가 우천으로 취소됐었다.

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문성주가 전날 라인업에서 빠진 이유는 단순한 휴식 차원. LG 염경엽 감독은 "(문)성주는 1~2주에 한번 정도는 휴식을 줘야 하는데 오늘이 그날이다. 많이 뛰어서 쉬어야 한다"라고 밝혔다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 6회말 2사 만루 LG 문성주가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. LG 염경엽 감독이 득점한 문성주를 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

왼손 투수인 오러클린이 등판하고 작은 대구이기에 이참에 오른손 거포인 이재원도 출전시킬 수 있는 명분도 있었다.

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그러나 비가 와서 경기는 취소됐고 자연스럽게 문성주가 하루 쉬면서 18일 오러클린이 그대로 선발 등판하지만 문성주가 선발 라인업에 들어가게 됐다.

문성주는 최근 타격감이 좋은 LG 타자 중 한명이다. 올시즌 타율이 3할5푼7리로 좋다. 16일 잠실 롯데전서는 결승 2타점 적시타를 때려내기도 했다. 그리고 대구에서 잘쳤다.

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지난해 대구에서 잘친 LG 타자들을 보면 문성주가 타율 4할2푼9리(28타수 12안타), 신민재가 3할4푼5리(29타수 10안타), 천성호가 3할3푼3리(18타수 6안타)를 기록했다.

대구=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

2일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. 4회말 1사 1루 LG 문성주가 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.02/