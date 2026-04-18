‘박진성 미투 폭로’ 김현진, 17일 갑작스러운 사망..향년 28세

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[스포츠조선 박아람 기자] 과거 시인 박진성의 성희롱 가해 사실을 폭로했던 김현진 씨(28)가 지난 17일 사망했다. 사인은 공개되지 않았다.

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고인의 법률대리인이었던 이은의 변호사는 이날 SNS를 통해 "짧았지만 빛나고 뜨거웠던 1998년생 김현진 님의 작별을 전한다"며 부고를 알렸다. 이어 김현진 씨가 청소년 시절 피해를 입은 이후에도 오랜 기간 악성 댓글 등 2차 가해에 시달렸다고 전했다.

박진성은 2015년 온라인 시 강습을 통해 당시 17세였던 김현진 씨를 알게 된 뒤 부적절한 메시지를 여러 차례 보낸 것으로 알려졌다. 김현진 씨는 2016년 '미투' 운동 흐름 속에서 해당 피해 사실을 공개했다.

이후 박진성은 관련 의혹을 부인하며 SNS에 글을 올리고, 김현진 씨의 신상정보를 공개하는 등 2차 가해를 이어갔다. 이에 김현진 씨는 명예훼손 혐의로 박진성을 고소했고, 법적 다툼 끝에 2024년 징역 1년 8개월의 실형이 확정됐다.

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이 변호사는 김현진 씨에 대해 "용기 있고 총명한 청춘이었다"며 그의 행동이 많은 이들에게 영향을 미쳤다고 추모했다. 빈소는 서울 서대문구 동신병원 장례식장에 마련됐으며, 발인은 18일 오후다.

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tokkig@sportschosun.com