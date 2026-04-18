임성한 작가, 본명 최초 공개…"피비 뜻은 '달의 여신', 내 이름 발음 못하더라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 임성한 작가가 신비주의를 벗고 자신의 실물, 본명에 대해 언급했다.

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17일 유튜버 엄은향은 라이브 방송을 통해 전화 연결을 진행했다. 임성한 작가의 미디어 노출은 무려 36년 만이다.

임성한 작가가 직접 출연하는 것으로 알려졌던만큼 전화 연결에 대한 팬들의 아쉬운 목소리는 계속 이어졌다. 임성한 작가 역시 이를 의식한 듯 "제가 직접 출연 안 했다고 섭섭해하실 분 있는데 제 얼굴 다 아시지 않냐. 똑같다. 얼마 전에 알아보신 분도 있다. 똑같다. 약간 촌빨 날리게 생겼다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

특히 임성한은 풀고 싶은 오해가 있다며 "오빠 이름을 필명으로 썼다고 알고 있는데 우리 오빠 이름은 '성안'이고 저는 '성한'이다. 아무렴 내가 오빠 이름을 쓰겠냐"며 "저희 엄마께서 제가 본명에 '영'자가 들어가는데 내가 약한 이유가 '꽃부리 영'자가 아닌 다른 '영'자를 써서 그렇다더라. 그래서 이름을 지어왔는데 남자 이름을 지어왔다. 그래서 MBC에서 작품을 할 때 그 이름을 해달라 했는데 남자 이름 같아서 싫다더라. 그래서 '영' 자는 피하려고 향이라도 바꿔달라 했다. 그래서 향란이라는 필명도 있었다"고 밝혔다. 이에 엄은향은 "본명에 향이 들어가냐. 저와 운명이시다"라며 놀랐다.

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6년 만에 복귀하면서 '피비(Phoebe)'라는 새로운 필명을 내건 임성한 작가. 임성한 작가는 '피비'라는 뜻에 대해 "외국에 가면 성한이라는 발음을 할 엄두를 못 낸다. 은퇴했다가 다시 하는 기념이니까 그걸 살릴 겸 '달의 여신' 이런 뜻이 있는데 이름을 애칭처럼 편하게 부를 수 있는 걸 한 거다. 편하게 불러주시면 된다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com