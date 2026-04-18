'월세 59만 원' 박경혜, '곰팡이 지옥' 6평 원룸 살며 카페 알바 "고정 수입 없어" ('나혼산')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '나혼산' 박경혜가 자취 초보 일상을 공개했다.

Advertisement

17일 방송된 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다'에서는 배우 박경혜, 구성환이 출연했다.

자취 4개월 차라는 박경혜는 "첫 자취고 집도 처음 구해봤다. 제가 사는 곳은 강남구 역삼동이다. 평수로는 6평 정도 되고 월세, 관리비, 주차 포함 59만 원"이라 밝혔다.

좁은 집을 알차게 채운 박경혜는 "화장대와 쓰레기통으로 방과 주방을 나눠봤다. 투명 파티션에 만족하며 지내고 있다"고 밝혔다.

Advertisement

화장실은 널찍했지만 집안 곳곳에는 녹이 슨 흔적과 곰팡이들이 있었다. 박경혜는 "전 세입자 분이 습기 관리를 못하셔서 녹이 슬거나 곰팡이가 있는 부분들이 꽤 있다"고 토로했다. 곰팡이로 인해 천장이 볼록해졌을 정도. 조이는 "집주인 분이 고쳐줘야 되는 거 아니냐"고 했지만 박경혜는 "처음에 입주했을 때 집을 잘 못 본 부분도 있다"고 밝혔다.

Advertisement

기안84는 "작품 많이 하셨는데 조금 더 큰 데로 갈 수 있지 않았냐"고 조심스럽게 물었다. 이에 박경혜는 "제가 가진 예산이 저 정도였다. 현실적인 부담에 압박 받지 않고 지낼 수 있는 곳을 찾았다"고 밝혔다.

박경혜는 6평 원룸에 2층 침대 설치를 도전했다. 박경혜는 "아주 어렸을 때부터 꿈이 있었다. 나에게 2층 침대가 있다면? 내 공간이 생기면 해봐야지 하는 게 많았다. 하나씩 실현하고 있는데 2층 침대 밑에 공간을 활용하면 너무 행복할 거 같았다. 그래서 큰맘 먹고 2층 침대를 샀다"고 밝혔다.

Advertisement

2층 침대 설치가 완성되자 기쁨의 비명을 지른 박경혜. 박경혜의 집은 한층 더 아늑해졌다. 박경혜는 "어릴 적부터 꿈꿨던 걸. 눈물 날 거 같다. 감동이었다"고 밝혔다.

Advertisement

박경혜는 자취 선배인 지인들로부터 많은 도움을 받고 있다고. 박경혜는 "박준면 언니가 때 되면 김치를 보내주시고 김혜수 선배님은 몸보신 되는 굴, 소고기를 챙겨서 보내주신다. 혜리는 제가 화장에 관심 없고 잘 못한다. 화장품 같은 걸 많이 챙겨준다. 복에 겨운 혼자 살기 중"이라 밝혔다.

박경혜는 카페 아르바이트를 병행하고 있었다. 박경혜는 "아르바이트를 한지 2년이 됐다. 작품이 없으면 고정적인 수입이 없다 보니 돈을 벌 수 있는 기회가 있으면 좋겠다 생각했는데 아르바이트를 할 수 있게 됐다"며 "지금은 두 작품 진행하고 있는데 가게 아르바이트생 중에 배우로 활동하는 친구가 많아서 서로 도와준다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com