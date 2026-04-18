아이유, '나혼산' 뜬다…절친 유수빈과 데이트 "매주 만나는 사이" ('나혼산')

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[스포츠조선 이우주 기자] '나혼산'에 아이유가 등장한다.

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17일 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다' 방송 말미에는 배우 유수빈의 출연 예고가 공개됐다.

MBC '21세기 대군부인'의 신스틸러 유수빈은 자취 6년 차 고수. 유수빈은 "귀차니즘이 있다. 뭘 하나 하려고 여기저기 움직이는 걸 안 좋아해서 동선을 줄였다"며 자신에게 가장 효율적인 동선을 찾았다고 밝혔다. 실제로 유수빈은 침대에서 일어나자마자 바로 옆에 있는 런닝머신에서 운동을 하고, 핸드드립 커피도 냄비에 끓인 물을 그대로 부었다. 사과 역시 칼이 아닌 커팅기를 주문해 한번에 자를 정도.

하지만 유수빈은 귀찮음을 뚫고 절친을 만나러 갔다. 유수빈의 절친은 배우 이연과 아이유. 세 사람은 매주 보는 절친 사이였다. 아이유는 유수빈에 대해 "항상 (음식) 덜어주고 물 챙겨주고"라며 다정한 면모를 칭찬해 눈길을 모았다.

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한편, 배우 유수빈이 출연하는 MBC '나 혼자 산다'는 오는 24일 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com