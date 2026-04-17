유명 걸그룹 친오빠, BJ 성폭력 혐의 수사..신체사진 유포 협박 의혹까지 '충격'

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[스포츠조선 정유나 기자] 경찰이 인터넷 개인방송 여성 진행자(BJ)를 상대로 성폭력 범죄를 저지른 혐의를 받는 30대 남성 김모씨와 그의 지인 A씨에 대해 수사를 확대하고 있다. 이 김모씨는 유명 여성 아이돌그룹 멤버의 가족으로 알려졌다.

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17일 '한국일보'는 "경찰에 따르면, 서울 강남경찰서는 강제추행 혐의로 15일 체포된 김씨와 A씨에 대한 성폭력처벌법 위반(촬영물 이용 협박 및 카메라 등 이용 촬영물 반포) 혐의 고소장을 추행 피해를 당한 B씨로부터 접수했다"라고 보도했다.

B씨는 고소장에서 김씨가 자신의 신체 사진을 전달받은 뒤 이를 제3자에게 공유하고, 이를 기반으로 유포 협박을 이어왔다고 주장한 것으로 알려졌다. 경찰은 이날 김씨에 대해 구속영장을 신청했다.

사건은 지난 12일 B씨가 온라인 방송 플랫폼 SOOP(구 아프리카TV)에서 진행한 뽑기 이벤트에서 시작됐다. 당시 B씨는 식사 데이트권과 셀카 등을 경품으로 내걸었고, 김씨는 대량으로 참여해 1등을 차지한 것으로 전해졌다.

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이후 김씨는 식사 데이트권을 통해 B씨와 서울 강남구 한 식당에서 만난 뒤, 인근 자택으로 이동을 제안한 것으로 조사됐다. 피해자가 신체 접촉 거부 의사를 반복적으로 밝혔음에도 김씨는 "절대 건드리지 않겠다"고 말한 뒤 동행했으나, 이후 돌연 태도를 바꿔 부적절한 신체 접촉을 한 혐의를 받고 있다. 김씨는 경찰 조사에서 해당 접촉 사실은 인정하면서도 "강제성은 없었다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

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또한 B씨는 이후 정체불명의 해외 메신저 계정으로부터 자신의 사진과 함께 "하이(안녕)"이라는 메시지를 받았다고 주장했다. 해당 계정은 이어 "사진이 곧 공개된다"는 협박성 메시지를 보낸 것으로 전해졌다. 또한 사진 유포를 하지 말아달라는 호소에 "부모님 마음 아프시겠다"는 조롱 섞인 답변도 보냈다고.

B씨는 해당 계정이 김씨 지인 A씨일 가능성을 의심하고 있으며, 김씨가 구금된 상태에서 외부 공모가 있었던 것 아니냐는 취지로 주장하고 있다. 피해자는 사건 이후 극심한 정신적 충격을 호소하며 응급 치료를 받은 것으로 알려졌다.

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한편 김씨는 과거에도 유사 의혹에 휘말린 전력이 있는 것으로 전해졌다. 지난해 온라인 커뮤니티에는 "(연예인 이름) 오빠에게 몰카를 당했다"는 폭로 글이 게시됐다가 삭제된 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com