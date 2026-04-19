'반등 기회 살리지 못한 강철 전사' 포항, 올 시즌 첫 연패...'최건주 결승골' 안양 상대 0-1 패배[현장리뷰]

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[포항=스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 올 시즌 첫 연패의 늪에 빠졌다.

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포항은 19일 포항스틸야드에서 열린 FC안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 8라운드 경기에서 0대1로 패했다.

포항(승점 9)은 이번 경기 패배로 리그 9위에 자리했다. 안양(승점 10)은 승점 3점을 챙기며 5위로 올라섰다.

승리를 위해 사력을 다해야 하는 두 팀이었다. 포항은 올 시즌 성적의 변수가 될 수 있는 초반 홈 8연전이 막바지에 이르렀다. 6경기에서 2승2무2 패, 아쉬움과 성과가 공존하는 성적이었다. 3연승 기회를 저지한 직전 제주 상대 0대2 패배가 뼈아팠다. 안양과 다음 광주를 상대로 경기를 치른 후 원정 10연전에 돌입한다. 홈에서 상승세를 타는 것이 더 중요한 입장이었다. 안양도 승리가 간절하기는 마찬가지였다. 시즌 첫 3경기에서 1승2무로 선전했던 안양은 이후 4경기에서 2무2패로 승리가 없었다. 경기력은 꾸준히 기대 이상이지만, 결과를 가져오지 못하는 과정이 반복된다면 언제 분위기가 꺾일지 알 수 없었기에 승리가 필요했다.

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포항은 상대 전적에서 미소를 지을 수 있었다. 지난 시즌 안양과 3번의 맞대결을 모두 승리한 포항이다. 홈, 원정 가릴 것 없이 안양에 강한 모습을 선보였다. 포항은 올 시즌 7경기 5실점, 수비가 꾸준히 단단한 점도 안양을 상대로 긍정적인 부분이었다. 안양은 포항을 뚫어내야 하는 입장이었다. 마테우스를 비롯해 꾸준히 득점력을 과시한 공격진이 포항을 뚫어내야 하는 역할을 맡았다.

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박태하 포항 감독은 5-4-1 포메이션을 꺼내들었다. 최전방에 이호재, 중원은 주닝요, 황서웅 김동진 김승호가 구성했다. 수비진은 김예성 신광훈 박찬용 김호진 어정원이 자리했다. 골문은 황인재가 지켰다.

유병훈 안양 감독은 4-3-3 포메이션으로 맞선다. 스리톱에 문성우 김운 최건주, 중원은 이진용 김정현 마테우스가 호흡을 맞췄다. 포백은 김동진 권경원 김영찬 이태희가 구성했다. 골키퍼 장갑은 김정훈이 꼈다.

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전반 초반 포항이 중원과 측면 가릴 것 없이 에너지 레벨을 높이며 안양을 압박했다. 안양은 포항의 높은 라인을 공략하기 위한 역습 위주의 전술로 응수했다. 다만 두 팀 모두 치열한 견제 속 박스 안에서 위협적인 기회를 쉽사리 슈팅까지 마무리하지 못했다. 안양은 전반 32분 좋은 기회를 놓쳤다. 프리킥 상황에서 페널티박스 우측, 권경원의 패스를 받은 최건주의 슈팅이 높게 뜨고 말았다.

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포항도 밀리지 않았다. 전반 35분 역습 상황에서 이호재의 패스가 수비 뒤로 파고드는 주닝요에게 향했다. 김정훈이 빠른 판단으로 튀어나와 처리하며 위기를 넘겼다. 이어진 공격에서는 이호재가 돌파 이후 박스 깊숙한 곳에서 슈팅까지 시도했으나, 수비에 막혔다. 전반 45분에는 페널티박스 정면에서 얻은 프리킥 기회를 주닝요가 마무리했다. 주닝요의 슈팅은 골대 조금 위로 향했다 .

전반은 두 팀이 득점 없이 0-0으로 마쳤다.

포항은 후반 초반부터 안양 골문을 노렸다. 후반 5분 김예성이 좌측에서 올린 크로스를 김동진이 헤더로 마무리했으나, 골문을 벗어나고 말았다. 절호의 기회를 놓쳤다. 후반 6분 완델손이 올린 크로스를 이호재가 헤더로 연결했다. 문전에서 기다리던 박찬용이 슈팅까지 시도했으나 힘이 실리지 못하며 김정훈에게 잡혔다.

기세를 탄 포항은 완델손의 크로스를 무기로 활용해 위협적인 장면을 연출했다. 후반 10분 완델손이 좌측에서 올린 크로스를 황서웅이 헤더로 마무리했으나, 골문으로 향하지 못했다. 후반 19분에는 좌측에서 완델손이 올린 크로스를 쇄도하던 이호재가 헤더로 연결했다. 공이 높게 튀어 오르며 김정훈이 잡아냈다.

안양이 선제골을 터트리며 리드를 잡았다. 후반 23분 토마스의 패스를 받은 아일톤의 크로스가 문전으로 향했다. 이를 걷어낸 김예성의 클리어링을 마테우스가 다시 잡아냈고 슈팅으로 마무리했다. 공은 골대를 때리고 튕겨 나왔고, 이를 놓치지 않은 김운의 패스가 최건주에게 이어졌다. 최건주가 재차 밀어넣으며 포항 골망을 흔들었다.

실점을 허용한 포항은 추격을 위해 공격의 끈을 놓지 않았다. 후반 29분 기성용이 페널티박스 정면에서 시도한 중거리슛은 관중석으로 향하고 말았다. 후반 41분에는 완델손의 크로스를 박스 중앙에서 김승호가 마무리했으나, 김정훈의 선방에 막혔다. 포항은 후반 추가시간 9분 박찬용의 마지막 슈팅마저 골대를 때리고 말았다.

결국 경기는 안양의 1대0 승리로 마무리됐다.

포항=이현석기자 digh1229@sportschosun.com